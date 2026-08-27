В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев согласился со Шнейдеровым касательно сокращения числа театральных вузов, а также напомнил о молодых актерах со звездой болезнью.

«Я считаю некорректным тезис о сокращении или урезании театральных вузов. У нас не хватает качественных кадров в театре. Надо получить базу до конца, а потом играть в кино и театре. Сейчас, к сожалению, это какой-то недосягаемый уровень. У нас в 12-13 лет кто-то где-то снимается. Им срывает голову. Некоторые мои знакомые режиссеры рассказывают, что с такими «актрисульками» невозможно работать, потому что на голове корона, хамство и неуважение к коллегам на площадке», — подытожил он.

Ранее Олег Меньшиков в социальных сетях заявил, что сегодня количество вузов и их выпускников несоизмеримо больше потребностей театров и киноиндустрии, в связи с чем призвал оставить в России лишь шесть-семь театральных институтов. Также он упомянул, что в России нет стольких талантливых педагогов, чтобы обучить всех студентов. В результате, по его словам, выпускники театральных вузов часто оказываются с дипломом, но без профессии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

