«Поступайте в 14 лет!»: Молодых актеров призвали работать в региональных театрах
Давид Шнейдеров заявил, что в Москве нет работы для всех выпускников театральных вузов, а Роман Исаев отметил, что качественных и профессиональных актеров все равно не хватает.
Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН призвал снизить возраст поступления в театральные вузы до 14 лет, а также сделать театральное образование не высшим, а средним.
«Не нужно сокращать количество театральных вузов. Проблема в том, что все выпускники театральных вузов стремятся остаться работать в Москве. А в Москве нет столько работы. Региональные театры задыхаются без качественных актеров. Никто не хочет ехать в регионы. Денег нет. На мой взгляд, актерское образование не должно быть высшим, оно должно быть средним. Потому что когда девочка поступает в 17 лет в театральный, в 21 год его оканчивает, то к 23 годам она только становится на ноги в театре. Напомню, что Джульетте было 14. Это две большие разницы. На актерские специальности должны брать 14-летних, чтобы они их оканчивали в 18, а к 20 уже могли играть роли», — заявил он.
В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев согласился со Шнейдеровым касательно сокращения числа театральных вузов, а также напомнил о молодых актерах со звездой болезнью.
«Я считаю некорректным тезис о сокращении или урезании театральных вузов. У нас не хватает качественных кадров в театре. Надо получить базу до конца, а потом играть в кино и театре. Сейчас, к сожалению, это какой-то недосягаемый уровень. У нас в 12-13 лет кто-то где-то снимается. Им срывает голову. Некоторые мои знакомые режиссеры рассказывают, что с такими «актрисульками» невозможно работать, потому что на голове корона, хамство и неуважение к коллегам на площадке», — подытожил он.
Ранее Олег Меньшиков в социальных сетях заявил, что сегодня количество вузов и их выпускников несоизмеримо больше потребностей театров и киноиндустрии, в связи с чем призвал оставить в России лишь шесть-семь театральных институтов. Также он упомянул, что в России нет стольких талантливых педагогов, чтобы обучить всех студентов. В результате, по его словам, выпускники театральных вузов часто оказываются с дипломом, но без профессии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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