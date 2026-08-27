Блогера Илью Ремесло признали вменяемым

Блогера Илью Ремесло, в отношении которого возбуждено уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ, признали вменяемым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Сергей Бадамшин.

Адвокат Жорин рассказал, что может грозить блогеру Ремесло по делу о фейках

Юрист указал, что к такому выводу пришли в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

«Ремесло вменяем, не страдал и не страдает каким-либо заболеванием», - рассказал он.

Ранее блогер был арестован до 16 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После психолого-психиатрической экспертизы Ремесло был переведён в СИЗО.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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