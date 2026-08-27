Блогера Илью Ремесло признали вменяемым

Юрист указал, что к такому выводу пришли в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

«Ремесло вменяем, не страдал и не страдает каким-либо заболеванием», - рассказал он.

Ранее блогер был арестован до 16 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После психолого-психиатрической экспертизы Ремесло был переведён в СИЗО.

