Блогера Илью Ремесло признали вменяемым
Блогера Илью Ремесло, в отношении которого возбуждено уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ, признали вменяемым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Сергей Бадамшин.
Юрист указал, что к такому выводу пришли в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
«Ремесло вменяем, не страдал и не страдает каким-либо заболеванием», - рассказал он.
Ранее блогер был арестован до 16 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После психолого-психиатрической экспертизы Ремесло был переведён в СИЗО.
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