ФМБА: Все потребности России в крови полностью закрыты
Потребности России в крови полностью закрыты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что речь идёт о медицинских учреждениях «любой ведомственной принадлежности».
«И военные госпитали, и гражданские... региональные, федеральные, – полностью покрыты все потребности», - сказала Скворцова.
Она добавила, что также ФМБА наладило производство сухой плазмы, которую можно переливать независимо от группы крови.
Ранее в Минздраве РФ подготовили новые требования для доноров, которые вступят в силу 1 января 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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