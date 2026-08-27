ФМБА: Все потребности России в крови полностью закрыты

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что речь идёт о медицинских учреждениях «любой ведомственной принадлежности».

«И военные госпитали, и гражданские... региональные, федеральные, – полностью покрыты все потребности», - сказала Скворцова.

Она добавила, что также ФМБА наладило производство сухой плазмы, которую можно переливать независимо от группы крови.

Ранее в Минздраве РФ подготовили новые требования для доноров, которые вступят в силу 1 января 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

