ФМБА: Все потребности России в крови полностью закрыты

Потребности России в крови полностью закрыты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что речь идёт о медицинских учреждениях «любой ведомственной принадлежности».

«И военные госпитали, и гражданские... региональные, федеральные, – полностью покрыты все потребности», - сказала Скворцова.

Она добавила, что также ФМБА наладило производство сухой плазмы, которую можно переливать независимо от группы крови.

Ранее в Минздраве РФ подготовили новые требования для доноров, которые вступят в силу 1 января 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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