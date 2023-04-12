«Бумаги и болота»: «Кривая линия НСН» справляется с потопами в Гольяново и Адыгее

***

Более 20 лет назад в столичном районе Гольяново построили десятиэтажный дом, поначалу принадлежавший Минобороны. Однако вскоре ведомство от него отказалось, а в подземном гараже начались наводнения.

В начале апреля коммунальщикам пришлось откачивать 300 тонн воды из гаража площадью около тысячи квадратных метров. Стены дома гниют и трескаются, а его жители каждый год ждут новое стихийное бедствие, поскольку "на бумаге" гаража попросту нет. При этом среди них немало участников боевых действий и генералов, на проблемы которых годами не обращают внимание.

«Когда застройщик сдавал дом, этот гараж городу не передали. Он де-факто существует, а де-юре нет, это уже 23 года длится, он на балансе нигде не стоит. Периодически гараж затапливается водой. Сейчас после зимы, когда снег растаял, гараж затопило на метр. Он в крайне критическом состоянии, все инженерно-технические системы, вентиляционные, электроснабжение, все сгнило и рушится, несущие стены обсыпаются, жуткая картина. Сейчас воду как бы откачали, но причины, из-за чего затапливает гараж, кто должен что-то делать, - ничего не понятно. Дренажная система вокруг дома бесхозная. Состояние подземного гаража критичное. Такой подъем воды под домом, - что будет завтра-послезавтра неизвестно. Дом рассыпается», - рассказал НСН местный житель Николай Кузовлев.

Мы попросили разобраться в ситуации мэра Москвы Сергея Собянина.

***

В конце января мы рассказывали о том, как на краю Адыгеи появилась маленькая Венеция. Потоки воды с Тургеневского моста, соединяющего республику с Краснодаром, превратили жителей небольшого поселка в «водоплавающих».

Сразу после выпуска НСН чиновники зашевелились, людей пообещали защитить от стихии «дорожным полицейским», уверяя, что он появится до конца марта. Однако, от слов до дела пока так и не дошло.

«Они в феврале пообещали нам, что до конца марта сделают лежачий полицейский. Было собрание, приходил председатель, видимо ему кто-то из администрации позвонил. Один наш сосед из проезда сделал расчет, начертил, какая нужна ширина и высота, чтобы вода не затекала, передал председателю, тот – дальше, и с тех пор молчок. Вот опять дожди идут и сплошное болото у нас. За последние два года оно высыхало только летом, а от лета до лета оно вообще не высыхает. Вода все время стоит, просто меняется высота этой лужи. Если даже дождей нет, весна, зима или осень, она все время стоит», - рассказала НСН местная жительница Наталья Твердая.

Мы отправили повторный запрос главе Адыгеи Мурату Кумпилову.