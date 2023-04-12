«Бумаги и болота»: «Кривая линия НСН» справляется с потопами в Гольяново и Адыгее
Московские власти забыли про дом с генералами, под которым в апреле оказалось 300 тонн воды, ну а обещания адыгейских чиновников утонули в «вечной луже».
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» получил уже более 250 обращений со всех уголков страны.
Мы помогаем россиянам достучаться до чиновников, однако у некоторых из них слова расходятся с делом. Именно такая история произошла в Адыгее, которая по весне вновь превратилась в Венецию. Ну а в Москве обнаружился целый «дом на воде», жители которого бьют тревогу.
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Более 20 лет назад в столичном районе Гольяново построили десятиэтажный дом, поначалу принадлежавший Минобороны. Однако вскоре ведомство от него отказалось, а в подземном гараже начались наводнения.
В начале апреля коммунальщикам пришлось откачивать 300 тонн воды из гаража площадью около тысячи квадратных метров. Стены дома гниют и трескаются, а его жители каждый год ждут новое стихийное бедствие, поскольку "на бумаге" гаража попросту нет. При этом среди них немало участников боевых действий и генералов, на проблемы которых годами не обращают внимание.
«Когда застройщик сдавал дом, этот гараж городу не передали. Он де-факто существует, а де-юре нет, это уже 23 года длится, он на балансе нигде не стоит. Периодически гараж затапливается водой. Сейчас после зимы, когда снег растаял, гараж затопило на метр. Он в крайне критическом состоянии, все инженерно-технические системы, вентиляционные, электроснабжение, все сгнило и рушится, несущие стены обсыпаются, жуткая картина. Сейчас воду как бы откачали, но причины, из-за чего затапливает гараж, кто должен что-то делать, - ничего не понятно. Дренажная система вокруг дома бесхозная. Состояние подземного гаража критичное. Такой подъем воды под домом, - что будет завтра-послезавтра неизвестно. Дом рассыпается», - рассказал НСН местный житель Николай Кузовлев.
Мы попросили разобраться в ситуации мэра Москвы Сергея Собянина.
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В конце января мы рассказывали о том, как на краю Адыгеи появилась маленькая Венеция. Потоки воды с Тургеневского моста, соединяющего республику с Краснодаром, превратили жителей небольшого поселка в «водоплавающих».
Сразу после выпуска НСН чиновники зашевелились, людей пообещали защитить от стихии «дорожным полицейским», уверяя, что он появится до конца марта. Однако, от слов до дела пока так и не дошло.
«Они в феврале пообещали нам, что до конца марта сделают лежачий полицейский. Было собрание, приходил председатель, видимо ему кто-то из администрации позвонил. Один наш сосед из проезда сделал расчет, начертил, какая нужна ширина и высота, чтобы вода не затекала, передал председателю, тот – дальше, и с тех пор молчок. Вот опять дожди идут и сплошное болото у нас. За последние два года оно высыхало только летом, а от лета до лета оно вообще не высыхает. Вода все время стоит, просто меняется высота этой лужи. Если даже дождей нет, весна, зима или осень, она все время стоит», - рассказала НСН местная жительница Наталья Твердая.
Мы отправили повторный запрос главе Адыгеи Мурату Кумпилову.
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