«Заколдованный пруд и водительские войны»: «Кривая линия НСН» разбирается в саботажем чиновников в Подмосковье

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Подмосковные деревни Афанасовка и Ивановка находятся в живописном месте, рядом пруд, река Березовка, казалось бы – идиллия, однако уже третий год жизнь жителей более чем двухсот семей отравляет местный агрокомбинат.

Без зазрения совести сбрасывая сточные воды в реку, компания погрузила всю округу в зловоние. Росприроднадзор подтвердил загрязнение реки, которое по отдельным показателям превысило норму в 27 раз, однако дальше дело не пошло, и местные жители с ужасом ждут весеннее потепление.

«У нас там стоит завод, с очистных сооружений которого все сливается в речку. Происходит незаконный сброс сточных вод, который отравляет весь район, в том числе и Наро-Фоминск. Росприроднадзор взял пробы, там нашли превышение ПДК, они написали в вышестоящие инстанции, в прокуратуру, но прокуратура уже полгода аля-улю. Там пруд, в него впадает река и потом вытекает в строну города. Пруд делит две деревни пополам – Афанасовку и Ивановку. Там и в СНТ идет запах, в радиусе 2,3-3 км. Как в прилегающих к ним поселках живут, я вообще не представляю», - рассказал НСН местный житель Илья Аверин.

Мы обратились за разъяснениями в Минприроды и к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

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Тем временем в Балашихе, жители которой жаловались на отсутствие автобусной остановки, происходит очень странная ситуация.

Городская администрация оперативно отреагировала на запрос НСН и включила «отмененную» остановку в маршруты сразу четырех автобусов и маршруток, однако водители, по сути, объявили войну местным жителям. Они продавили в ГАИ решение убрать знак «временная остановка» и открыто плюют на решение властей города.

«Водители жаловались из-за того, что им приходилось выяснять отношения с нами, жителями деревни, и их начальство сделало так, чтобы ГАИ забрала знак. Сейчас скользко, слякоть, с той стороны, где тротуар, проезжающие машины тебя просто с ног до головы грязью обливают, а с другой стороны пробка. У меня родители – пенсионеры, они ездят на такси, но могли бы экономить, ездя на маршрутке, и покупать лекарства. Моей сестре приходится на руках таскать ребенка, которому 3,5 года, чтобы его не облили. Ребенок столько не пройдет, ему тяжело, он уставший. Ей приходится стирать вещи, потому что маршрутки не останавливаются.», - пожаловалась НСН одна из местных жительниц.

При этом «главный гаишник страны» Михаил Черников, как и начальник подмосковного управления ГИБДД Виктор Кузнецов уже месяц игнорируют обращения «Кривой линии» по этому вопросу. Тем временем тысячи людей вынуждены тратить последние деньги на такси или купаться в грязи, а бездушным водителям все сходит с рук.

НСН попросила разобраться с бездействием подчиненных министра внутренних дел России.

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