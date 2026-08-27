Путин выразил соболезнования лидерам Китая и Непала
Президент РФ Владимир Путин выразил лидеру Китая Си Цзиньпину соболезнования в связи с последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает RT.
Также глава российского государства направил телеграму президенту Непала Раму Чандре Пауделу. В ней он выразил соболезнования в связи с наводнением в районе Расува.
Отмечается, что Путин попросил лидеров передать слова сочувствия и поддержки потерявшим родных и близких, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о 558 без вести пропавших в результате схода селя в Китае. В Непале, по данным местных властей, погибли не менее 270 человек, более 800 пропали без вести, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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