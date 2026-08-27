Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до 15 человек

Число погибших в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает RT.

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На предприятии уточнили, что 14 погибших - иностранцы, ещё одна жертва ЧП - гражданин России.

«Поисково-спасательные работы завершены... Все погибшие — сотрудники подрядных организаций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после пожара были госпитализированы 39 человек

Ранее по факту возгорания на территории АГХК было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеПроисшествиеАмурская ОбластьПожар

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