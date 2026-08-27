Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до 15 человек

Обновление метро Москвы стимулирует развитие предприятий в регионах Создание дорожной сети на юге Москвы улучшит транспортную доступность трех районов Библиотеки и центры представят программу на Московской книжной ярмарке Видеоигровой марафон «Москва – Индонезия» впервые пройдет в столице Ночь 28 августа может стать одной из самых холодных за лето в Москве