«Смоленская плесень и астраханский смрад»: «Кривая линия НСН» разгребает оттаявшие проблемы россиян

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«Благими намерениями вымощен путь в ад».

К сожалению жителей Смоленска в этом городе получилось именно так. Многодетная семья уже третий год пожинает плоды реализации программы по формированию комфортной городской среды. Некачественный ремонт дороги привел к образованию на ней вечной лужи, из-за которой в счастливый дом пришли сырость и грибок, разрушающий здоровье пятилетнего малыша, его брата и сестры.

«Что-то у них пошло не так, дорога неровная с впадиной, и там у нас постоянно летом, весной и осенью огромная лужа, она просто не просыхает. Единственное, зимой, когда были морозы, она замерзала. Летом, когда открыты окна, брызги залетают даже на подоконник в квартиру. Дом начал осыпаться, постоянная сырость. В двух комнатах, которые выходят на торец, у меня дети – средний и старшая дочь, окна там все в черной плесени, я ее, конечно, мою постоянно. Младший ребенок у меня постоянно болеет, у него вечные стенозы, постоянно лечимся. Аллерголог говорит, что у вашего ребенка весь организм заполонен грибами», - рассказала НСН одна из жительниц страдающего дома.

По ее словам, чиновники уже три года не могут решить проблему, врач рекомендует им переехать, но семье это не по карману.

«В 2020 году сделали ремонт, и с этого времени все проблемы и начались. Ему сейчас пять лет, первый стеноз случился, когда ему было два года. Врач говорит: "Ищите квартиру не ниже второго этажа, потому что у вашего ребенка весь организм в грибах, в плесени. Скорее всего, у вас там есть плесень и сырость". Она мне кучу средств написала, но мне это неподъемно, и квартиру по желанию доктора я тоже сменить не могу. Надеемся, что, когда он повзрослеет, эти заболевания пройдут», - добавила многодетная мать.

На днях президент России сменил смоленского губернатора Алексея Островского. Мы обратились за разъяснениями к новому главе региона Василию Анохину.

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А это уже вопиющая история из Астрахани.

Городские власти попросту бросили жителей трех домов, которые уже два месяца задыхаются от смрада нечистот. Все дело в бесхозной канализационной трубе, которую никто не хочет чинить. Залитые подвалы и детская площадка не интересуют чиновников, которым плевать на проблемы нескольких сотен человек.

«У нас три дома построены в 1980-м году и были служебными квартирами зоны, поселения или что-то там. Потом квартиры приватизировали, продали и мы остались и "не их", и не городские. Мы платим в "Астраханский водоканал", но ничего не происходит. У нас провалена труба между зоной и нашими домами, канализация течет во двор, на детскую площадку. Куда мы только не обращались, все нам делают отписки: "Вы не наши", а оплата идет. Водоканал говорит, что мы к ним не относимся, администрация говорит, что мы ничего не знаем и не можем помочь, а начальник зоны, что вы не в нашей компетенции, квартиры приватизированы. А проблема усугубляется, у нас в Астрахани будет скоро плюс 45, дети задыхаются, пожилые люди. Это все стоит и никто ничего не делает, у нас куча бумажек, что мы ничейные. Управляющая компания не хочет лезть в подвал, потому что там по шею воды, даже не воды, а именно канализации. Во всех трех домах затоплены подвалы», - рассказала НСН местная жительница Александра Овчарова.

По ее словам, этой проблеме больше трех лет, но с февраля ситуация усугубилась.

«Этой истории больше трех лет. Обычно "Астраханский водоканал" прочищал трубу, этого хватало на одну-две недели, мы опять их вызывали, они опять прочищали, а сейчас, с начала февраля никто не приезжает и не прочищает. Были очень сильны морозы, и это все замерзало, а сейчас все растаяло резко это все стоит, оно черное, все воняет, и детская площадка. Детская карусель стоит в 30-сантиметровой зловонной луже», - возмутилась женщина.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора региона Игоря Бабушкина.