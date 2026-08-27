МИД: РФ готова к диалогу с США об устранении первопричин кризиса на Украине

Он указал на готовность российской стороны к обсуждению с США ликвидацию всех угроз, исходящих с украинской территории.

«Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят», - добавил дипломат.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил «Радиоточке НСН», что Украина стремится инициировать переговоры с РФ и надеется на посредничество США, с целью обезопасить себя в уязвимый осенне-зимний период.

