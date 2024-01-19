«Выкинули как чемодан!»: Адвокат призвала засудить РЖД за высаженного в Кирове кота

Ранее бортпроводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, высадила на платформе в Кирове домашнего кота по кличке Твикс в двадцатиградусный мороз. Питомец выбрался из переноски, пока его хозяин спал. У четвероногого пассажира был билет, однако сотрудница решила, что кот беспризорный. Обнаружив пропажу, хозяин Твикса попытался привлечь проводницу к ответственности, однако полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в связи с малозначительностью материального ущерба.

«Когда пассажир садится в поезд, он должен заявить, что перевозит домашнее животное. В данной ситуации, очевидно, что кот не беспризорный, неслучайно попал в вагон и у него есть хозяин. По сути кот является собственностью, это все равно, что чемодан выбросить. Но тут не чемодан, а живое существо. У нас есть в Уголовном кодексе статья, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. Проводница имела умысел на причинение вреда этой несчастной животинке. Конечно, должна быть ответственность», - сказала она.

Адвокат добавила, что в возбуждении уголовного дела за самоуправство отказали справедливо в виду отсутствия состава преступления.

«Самоуправство все-таки связано с невыполнением должностных обязанностей и нарушением тех норм, которые проводник должен выполнять. Если кот потеряется, есть и вина хозяина. Но, думаю, если вдруг животное не найдется или его здоровью будет причинен вред, надо выходить с иском не к проводнику, а к РЖД за причинение имущественного и морального вреда», - пояснила Айвар.

Ранее сообщалось, что кот в Красноярске провел месяц в запертой квартире. Хозяйка животного умерла, а ее родственники не спешили помочь питомцу. Позже соседи, которые подкармливали кота, подсовывая еду под дверь, обратились в полицию, передает «Радиоточка НСН».

