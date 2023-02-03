Ректор Бауманки объяснил, почему нейросеть не поможет его студентам
Нейросетям не под силу создавать техническую документацию в виде чертежей и алгоритмов, сказал НСН исполняющий обязанности ректора МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.
Дипломный проект в техническом университете включает не только текст, но и большое количество расчетов, выполняемых с использованием специального инженерного программного обеспечения, а нейросетям это не под силу, заявил исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Баумана Михаил Гордин в беседе с НСН.
Студент РГГУ Александр Жданов ранее сообщил в соцсетях, что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемую литературу. Оригинальность диплома составила более 70%. В РГГУ уже заявили о необходимости ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту. Гордин исключил возможность использования чат-бота студентами Бауманки.
«Нейросети могут вполне успешно генерировать тексты, как мы видим вполне осмысленные. Но дипломный проект в техническом университете включает не только текст, но и большое количество расчетов, выполняемых с использованием специального инженерного программного обеспечения. Кроме того, результатом проекта является техническая документация в виде чертежей, блок-схем, алгоритмов и другое. Все это пока нейросетям не под силу. Мы учим студентов и молодых ученых мыслить самостоятельно и не бояться сложных задач», - сказал Гордин.
Собеседник НСН отметил, что студенты Бауманки лучше других знакомы с возможностями нейросети.
«Используют эти возможности в своей работе для оптимизации рутинных задач. Однако создание дипломного или любого другого научного проекта - это творческий исследовательский процесс, плод совместного труда обучающегося и наставника, попытка заменить его ChatGPT просто нецелесообразна, если речь идет о научных достижениях, о проектировании устройства или научном эксперименте, а не
об абстрактных размышлениях на экономические, философские или социологические темы», - резюмировал Гордин.
Ранее декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский в эфире НСН заявил, что отказываться от написания дипломных работ в вузах из-за появления новых технологий и нейросети не нужно. В частности, он отметил, что задуматься стоит о профессионализме преподавателей, которые не могут распознать обман.
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