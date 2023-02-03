Ректор Бауманки объяснил, почему нейросеть не поможет его студентам

Студент РГГУ Александр Жданов ранее сообщил в соцсетях, что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемую литературу. Оригинальность диплома составила более 70%. В РГГУ уже заявили о необходимости ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту. Гордин исключил возможность использования чат-бота студентами Бауманки.

«Нейросети могут вполне успешно генерировать тексты, как мы видим вполне осмысленные. Но дипломный проект в техническом университете включает не только текст, но и большое количество расчетов, выполняемых с использованием специального инженерного программного обеспечения. Кроме того, результатом проекта является техническая документация в виде чертежей, блок-схем, алгоритмов и другое. Все это пока нейросетям не под силу. Мы учим студентов и молодых ученых мыслить самостоятельно и не бояться сложных задач», - сказал Гордин.