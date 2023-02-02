«Эксперимент». Студент РГГУ рассказал о защите диплома, написанного нейросетью

По его словам, это был своего рода эксперимент и он использовал нейросеть для создания алгоритма подготовки таких работ.

«Использование нейросетей не равно лени или отсутствию знаний. Это не сильно отличается от того, как люди пишут свои работы. Кто-то ищет информацию в Сети, кто-то в литературе, кто-то в видео. Я, например, искал ту же информацию через нейросеть в доступном и сжатом виде», — рассказал Жадан.

Он добавил, что преподаватели и научный руководитель не знали о том, что он использовал ChatGPT.

Ранее аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group заявили, что американский чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT стал мировым рекордсменом по росту числа скачиваний - за два месяца число пользователей достигло 100 млн, сообщает НСН.

