«Эксперимент». Студент РГГУ рассказал о защите диплома, написанного нейросетью
Студент РГГУ Александр Жадан заявил, что не планировал использовать нейросеть ChatGPT для написания дипломной работы с целью как можно меньше работать самому, сообщает NEWS.ru.
По его словам, это был своего рода эксперимент и он использовал нейросеть для создания алгоритма подготовки таких работ.
«Использование нейросетей не равно лени или отсутствию знаний. Это не сильно отличается от того, как люди пишут свои работы. Кто-то ищет информацию в Сети, кто-то в литературе, кто-то в видео. Я, например, искал ту же информацию через нейросеть в доступном и сжатом виде», — рассказал Жадан.
Он добавил, что преподаватели и научный руководитель не знали о том, что он использовал ChatGPT.
Ранее аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group заявили, что американский чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT стал мировым рекордсменом по росту числа скачиваний - за два месяца число пользователей достигло 100 млн, сообщает НСН.
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