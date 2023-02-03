«Вопрос к преподавателям»: В ВШЭ призвали не отказываться от дипломных работ из-за нейросети
Декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский в эфире НСН заявил, что опытные преподаватели всегда могут распознать обман студента.
Отказываться от написания дипломных работ в вузах из-за появления новых технологий и нейросети не нужно, заявил декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский. Он отметил, что задуматься стоит о профессионализме преподавателей, которые не могут распознать обман.
Студент РГГУ Александр Жданов ранее сообщил в соцсетях, что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемую литературу. Оригинальность диплома составила более 70%. В РГГУ уже заявили о необходимости ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту.
«Человека можно обмануть всегда, но это зависит от квалификации того, кого пытаются обмануть, и от его усердия. Сегодня и без нейросетей можно найти текст в интернете. Здесь вопрос именно к преподавателям, к их отношению к своей работе и к их степени толерантности к такого рода нарушениям этики. Хорошая работа предполагает работу студента на протяжении достаточно длительного периода под научным руководством, а недобросовестного студента легко вычислить», - сказал Пекарский.
По его словам, студент ВШЭ за такую схему с защитой работы был бы отчислен. При этом Пекарский отметил, что отказываться от написания выпускной работы не стоит, такая форма аттестации незаменима.
«Высшая школа экономики, мои коллеги отнеслись бы к этому крайне негативно, мы восприняли бы это как нарушение академической этики. В соответствии с нашими подходами студент не был бы допущен к защите, был бы отчислен. Если выпускники вуза получают диплом на основе работы, написанной нейросетью, возникает вопрос, какой сигнал подает этот диплом работодателю. Сомневаюсь, что нужно отказываться от выпускной квалификационной работы, потому что должна быть итоговая форма аттестации. Эта работа суммирует большое количество компетенций, это совокупность знаний студента, такая работа незаменима. Во всех вузах есть защита работа, а не просто его написание. Если студент не может пояснить результаты его работы, то это должно отражаться в оценке», - рассказал собеседник НСН.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в своем Телеграм-канале, что «для того чтобы студенты не писали дипломы при помощи нейросети, надо просто отменить эту формалистскую и тупую практику вообще писать дипломы».
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