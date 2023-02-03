«Вопрос к преподавателям»: В ВШЭ призвали не отказываться от дипломных работ из-за нейросети

Отказываться от написания дипломных работ в вузах из-за появления новых технологий и нейросети не нужно, заявил декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский. Он отметил, что задуматься стоит о профессионализме преподавателей, которые не могут распознать обман.

Студент РГГУ Александр Жданов ранее сообщил в соцсетях, что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемую литературу. Оригинальность диплома составила более 70%. В РГГУ уже заявили о необходимости ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту.

«Человека можно обмануть всегда, но это зависит от квалификации того, кого пытаются обмануть, и от его усердия. Сегодня и без нейросетей можно найти текст в интернете. Здесь вопрос именно к преподавателям, к их отношению к своей работе и к их степени толерантности к такого рода нарушениям этики. Хорошая работа предполагает работу студента на протяжении достаточно длительного периода под научным руководством, а недобросовестного студента легко вычислить», - сказал Пекарский.