«Найдут лазейку»: Аналитик не верит в запрет чат-бота по написанию дипломов

Студент РГГУ Александр Жданов ранее сообщил в Twitter, что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемую литературу. Оригинальность диплома составила более 70%. В вузе уже начата проверка. Как сообщает РБК, в РГГУ уже заявили о необходимости ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту. Ашманов считает, что студенты найдут лазейку пользоваться подобными сервисами.

«Доступ к чату ограничить невозможно – это открытый сервис. Если он экономит студентам, аспирантам кучу времени, то они будут находить лазейки им воспользоваться. Это реальность, что появляются генераторы, которые могут писать очень гладкие тексты. Значит традиционный способ проверки знаний и навыков уже не котируется. Я бы смотрел в сторону изменения требований и критериев оценки. Устный экзамен – это проверка знаний в реальном времени. Преподаватель может задать любой вопрос из огромной экзаменационной программы и никакие сервисы не помогут. Обмануть в таком случае очень сложно», - сказал Ашманов.