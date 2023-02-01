«Найдут лазейку»: Аналитик не верит в запрет чат-бота по написанию дипломов
Существуют наработки по распознаванию сгенерированных текстов, но создатели чат-ботов совершенствуют свою работу, сказал НСН IT-специалист Станислав Ашманов.
Генеральный директор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов заявил в беседе с НСН, что студенты и аспиранты найдут лазейки воспользоваться чат-ботом по написанию дипломов, а потому нужно менять способы проверки знаний и навыков.
Студент РГГУ Александр Жданов ранее сообщил в Twitter, что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемую литературу. Оригинальность диплома составила более 70%. В вузе уже начата проверка. Как сообщает РБК, в РГГУ уже заявили о необходимости ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту. Ашманов считает, что студенты найдут лазейку пользоваться подобными сервисами.
«Доступ к чату ограничить невозможно – это открытый сервис. Если он экономит студентам, аспирантам кучу времени, то они будут находить лазейки им воспользоваться. Это реальность, что появляются генераторы, которые могут писать очень гладкие тексты. Значит традиционный способ проверки знаний и навыков уже не котируется. Я бы смотрел в сторону изменения требований и критериев оценки. Устный экзамен – это проверка знаний в реальном времени. Преподаватель может задать любой вопрос из огромной экзаменационной программы и никакие сервисы не помогут. Обмануть в таком случае очень сложно», - сказал Ашманов.
Собеседник НСН отметил, что создатели подобных чат-ботов постоянно совершенствуют свои разработки.
«Есть наработки по распознаванию сгенерированных текстов, но надо понимать, что это бесконечная борьба кинжала и щита. Если выявятся признаки генерации текстов, то создатели этих чатов залатают дыры и так будет бесконечно. Потому не думаю, что через автоматические проверки можно решить эти вопросы. Когда возникает потребность обойти систему антиплагиата, то студенты находят способ», - резюмировал Ашманов.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что дипфейки сегодня активно совершенствуются, повышается уровень развития графики и графических редакторов, поэтому создание механизма маркировки дипфейков — насущная необходимость.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- Пригожин сообщил о взятии села Сакко и Ванцетти в ДНР
- Чебурашку отправят покорять Ближний Восток
- В ФРГ сообщили о скором начале обучения украинских военных на танках Leopard
- СМИ: Украинские беженцы обратились в суд в Швейцарии из-за низких пособий
- Сарик Андреасян снимет фильм о дяде Федоре
- Медведев: Украине уже ничего не поможет
- Фильм российского режиссера Мещаниновой представлен на кинофестивале в Роттердаме
- Ульяновский замминистра спорт уволен после отдыха на Шри-Ланке
- Богомаз: четверо жителей Брянской области погибли из-за обстрелов ВСУ
- В Крыму национализируют имущество Коломойского, Яценюка и еще нескольких иностранцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru