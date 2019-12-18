Голунов не верит в борьбу МВД с преступлениями наркополицейских
Журналист «Медузы» в эфире НСН высказал мнение, что его дело могло стать импульсом для создания спецотдела по предотвращению с преступлениями наркополицейских.
В структуре Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД создано спецподразделение по предотвращению и пресечению преступлений со стороны наркополицейских.
Журналист «Медузы» Иван Голунов в беседе с НСН заявил, что новая структура не будет успешно функционировать из-за Следственного комитета.
«Может быть здесь [в создании спецотдела] есть какое-то влияние моего дела, только на моем деле это никак не отразилось. Следственный комитет не находит достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий, а также по факту применения ко мне насилия. Не знаю, насколько новое подразделение будет полезно, поскольку, если сотрудники этого отдела будут расследовать какие-то дела, а Следственный комитет не будет реагировать, то это странно», - сказал Голунов.
По его мнению, спецотдел создается для «галочки» - «просто появляется новая структура, новое руководство, генеральские должности, бюджет, но вряд ли нужны новые генералы, чтобы бороться с этой проблемой». Кроме этого, собеседник НСН отметил риски попадания спецотдела в тиски палочной системы, когда «появится какая-то статистика, нужно будет ловить, например, не менее 20 полицейских, которые подбрасывают наркотики». Именно это и послужило увеличению числа случаев по фальсификации доказательств в полиции и в наркополиции в частности, считает он.
Приказ о создании такого подразделения был отдан президентом России Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии» с ним.
Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу Голунова на Следственный комитет, который, по его мнению, затягивает проверку в отношении полицейских, которые его задержали за распространение наркотиков. Иван Голунов в эфире НСН заявил, что намерен самостоятельно заняться расследованием своего дела.
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