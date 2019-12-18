Голунов не верит в борьбу МВД с преступлениями наркополицейских

По его мнению, спецотдел создается для «галочки» - «просто появляется новая структура, новое руководство, генеральские должности, бюджет, но вряд ли нужны новые генералы, чтобы бороться с этой проблемой». Кроме этого, собеседник НСН отметил риски попадания спецотдела в тиски палочной системы, когда «появится какая-то статистика, нужно будет ловить, например, не менее 20 полицейских, которые подбрасывают наркотики». Именно это и послужило увеличению числа случаев по фальсификации доказательств в полиции и в наркополиции в частности, считает он.

Приказ о создании такого подразделения был отдан президентом России Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии» с ним.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу Голунова на Следственный комитет, который, по его мнению, затягивает проверку в отношении полицейских, которые его задержали за распространение наркотиков. Иван Голунов в эфире НСН заявил, что намерен самостоятельно заняться расследованием своего дела.



