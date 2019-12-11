Голунов давно не верит Следственному комитету, но ещё надеется на ФСБ

Журналист «Медузы» Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении в отношении него. Об этом он сообщил в интервью НСН, пояснив, что Следственный комитет даже не собирался расследовать фальсификацию доказательств и применение насилия в отношении него:

«В ходе суда, который был по моей жалобе на бездействие следствия, выяснилось, что Следственному комитету неизвестны факты, что меня били, что сотрудники превышали должностные полномочия. Поэтому не только не заведено уголовное дело, не только не проводилась проверка – даже не зарегистрировано сообщение о преступлении! Как написано в сообщении Следственного комитета, они не видят оснований для регистрации сообщения о преступлении. Что для них может быть основанием? Это как в районном отделе полиции говорят, когда убьют, тогда и приходите. Теперь я подал заявление в ФСБ. Надеюсь, оно будет зарегистрировано».

В противном случае придется жаловаться президенту на правоохранительную систему, которая не работает, - добавил Иван Голунов.

Журналиста «Медузы» задержали в центре Москвы в начале июня. Ему было предъявлено обвинение в распространении наркотиков. Иван Голунов был помещен под домашний арест, сам он утверждал, что зaпрещенные веществa ему подбросили. После широкого общественного резонaнсa уголовное дело в отношении журнaлистa было зaкрыто, нaчaлась проверка в отношении самих полицейских. 11 июня обвинения с журналиста были сняты. А по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева указом президента были уволены несколько высокопоставленных сотрудников полиции, в том числе два генерал-майора. Тогда высказывались предположения, в том числе и самим Голуновым, что поводом к задержанию стала подготовка им расследования о переделе столичного рынка ритуальных услуг, в результате которого во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, якобы связанные с сотрудниками спецслужб. В ноябре уголовное дело о наркотиках было засекречено Следственным комитетом.

На заседании Совета по правам человека, состоявшемся накануне, Владимир Путин не ответил на вопрос о деле Голунова. Во время заседания журналистка Екатерина Винокурова задала президенту вопрос о наказании для полицейских, связанных с делом Голунова. Кроме того, она упомянула несколько других тем, не связанных с расследованием. Путин ответил на все ее вопросы, кроме дела Голунова. Никакого умысла в этом нет, - заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент эту тему просто упустил, потому было задано слишком много вопросов сразу.

