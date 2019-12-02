Голунов пообещал самостоятельно расследовать свое дело
Журналист в эфире НСН рассказал, что будет делать после отказа Мосгорсуда принять его жалобу на Следственный комитет.
Мосгорсуд отклонил жалобу журналиста «Медузы» Ивана Голунова на Следственный комитет, который, по его мнению, затягивает проверку в отношении полицейских, которые его задержали за распространение наркотиков. Как сообжает телеканал «Дождь», представитель Генпрокуратуры в суде заявила, что необходимые следственные действия проводятся и ходатайства рассматриваются. Она напомнила, что дело засекречено, а Голунов остается в статусе свидетеля и пока знакомить его с материалами «нецелесообразно».
Иван Голунов в эфире НСН заявил, что намерен самостоятельно заняться расследованием своего дела.
«Я плачу налоги и ожидаю, что полиция в этой стране меня защищает, следствие проводит следственные действия. Но видимо, мои ожидания должны быть устроены по-другому. Суд ознакомился с «очень секретными материалами очень секретного дела» о распространении наркотиков и пришел к выводу, что «следствие работает очень активно». О чем, собственно, гласит решение суда. Но за прошедшие полгода со следователями Следственного комитета я встречался ровно два раза. Первый раз, когда спустя два месяца они решили мне назначить экспертизу тяжких телесных повреждений. Второй раз был еще один допрос. Ни одной очной ставки не было. Никого не интересует, как выглядит место преступления, чтобы, например, проверить мои показания. Следователь меня, как только получил дело, попросил ничего не трогать в квартире. Так я живу уже полгода. Я оцениваю это, как не самые активные действия следствия. Мне кажется, что следствию что-то мешает выполнить указание президента.
Так как я живу в этой стране, плачу налоги в этой стране, наверное, мне придется провести расследование самостоятельно. Хотя это не очень хорошая ситуация, когда я подменяю собой следственные органы. Я буду заниматься расследованием этой ситуации и действий сотрудников полиции. Надеюсь, у меня получится быстрее, чем у Следственного комитета», - отметил журналист.
Он заверил, что и борьбу в суде прекращать не намерен.
«Мы будем обжаловать решение суда. Но, как мы видим, следствие не осуществляет самых элементарных действий, более того, нет никакого контакта со следователем. То, что в ходе суда было засекречено дело, тоже выглядит довольно комично, потому что оно было засекречено на основании того, что в нем содержится информация о методах оперативно-розыскной деятельности сотрудников полиции. Но по этому основанию можно засекретить любое дело», - заметил Голунов.
Напомним, в конце ноября был уволен глава пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов. Ранее его привлекли к дисциплинарной ответственности за публикацию снимков якобы обнаруженной в квартире Голунова нарколабораториии. Позднее они были признаны фальшивыми.
Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы сотрудники УВД Западного административного округа, которые обнаружили у него наркотики. Его обвинили в покушении на сбыт. Позднее выяснилось, что наркотики Голунову подбросили, и в его отношении дело закрыли. Однако расследование продолжилось по факту обнаружения наркотиков.
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