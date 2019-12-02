Голунов пообещал самостоятельно расследовать свое дело

Мосгорсуд отклонил жалобу журналиста «Медузы» Ивана Голунова на Следственный комитет, который, по его мнению, затягивает проверку в отношении полицейских, которые его задержали за распространение наркотиков. Как сообжает телеканал «Дождь», представитель Генпрокуратуры в суде заявила, что необходимые следственные действия проводятся и ходатайства рассматриваются. Она напомнила, что дело засекречено, а Голунов остается в статусе свидетеля и пока знакомить его с материалами «нецелесообразно».

Иван Голунов в эфире НСН заявил, что намерен самостоятельно заняться расследованием своего дела.

«Я плачу налоги и ожидаю, что полиция в этой стране меня защищает, следствие проводит следственные действия. Но видимо, мои ожидания должны быть устроены по-другому. Суд ознакомился с «очень секретными материалами очень секретного дела» о распространении наркотиков и пришел к выводу, что «следствие работает очень активно». О чем, собственно, гласит решение суда. Но за прошедшие полгода со следователями Следственного комитета я встречался ровно два раза. Первый раз, когда спустя два месяца они решили мне назначить экспертизу тяжких телесных повреждений. Второй раз был еще один допрос. Ни одной очной ставки не было. Никого не интересует, как выглядит место преступления, чтобы, например, проверить мои показания. Следователь меня, как только получил дело, попросил ничего не трогать в квартире. Так я живу уже полгода. Я оцениваю это, как не самые активные действия следствия. Мне кажется, что следствию что-то мешает выполнить указание президента.