«Гололедица и ямы»: В России 40% аварий происходят из-за плохого состояния дорог

Петр Шкуматов заявил НСН, что в стране 33% дорог не соответствуют всем нормам и требованиям. 

В России практически каждая вторая авария сопровождается неудовлетворительными дорожными условиями – гололедица, ямы и другие дефекты, заявил руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН.

В Госдуму сегодня будет внесен законопроект об увеличении вдвое штрафов за плохое состояние дорог. С инициативой выступила фракция ЛДПР. Депутаты предлагают увеличить наказание до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 600 тысяч рублей для юридических. Если из-за плохого состояния трассы пострадали люди, штраф для юрлиц составит до одного миллиона рублей.

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«Такой статистики, сколько ДТП происходит из-за плохого состояния дорог, нет. Но есть официальная статистика ГИБДД, которая учитывает гололедицу, ямы, какие-то дефекты дорожные как сопутствующий фактор. Таких аварий 40%, то есть практически каждая вторая авария сопровождается неудовлетворительными дорожными условиями. По официальным данным, треть дорог (33%) находится не в нормативном состоянии», - отметил он.

При этом увеличение штрафов Шкуматов назвал неэффективной мерой.

«Если говорить про сам законопроект, он немного странный. Потому что за финансирование дорог у нас отвечает государство. Деньги, которые перечисляются дорожникам за содержание дорог, перечисляет государство. Если у дорожников отобрать эти деньги обратно, дорога лучше не станет. Вот в чем момент. Мы просто заберем у них деньги, которые они могут использовать на содержание дорог», - заключил он.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в феврале не рекомендовал депутатам принимать законопроект, который позволит возмещать по ОСАГО ущерб, нанесенный автомобилям из-за плохого состояния дорог или падения деревьев или сосулек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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