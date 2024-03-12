«Гололедица и ямы»: В России 40% аварий происходят из-за плохого состояния дорог

«Такой статистики, сколько ДТП происходит из-за плохого состояния дорог, нет. Но есть официальная статистика ГИБДД, которая учитывает гололедицу, ямы, какие-то дефекты дорожные как сопутствующий фактор. Таких аварий 40%, то есть практически каждая вторая авария сопровождается неудовлетворительными дорожными условиями. По официальным данным, треть дорог (33%) находится не в нормативном состоянии», - отметил он.

При этом увеличение штрафов Шкуматов назвал неэффективной мерой.

«Если говорить про сам законопроект, он немного странный. Потому что за финансирование дорог у нас отвечает государство. Деньги, которые перечисляются дорожникам за содержание дорог, перечисляет государство. Если у дорожников отобрать эти деньги обратно, дорога лучше не станет. Вот в чем момент. Мы просто заберем у них деньги, которые они могут использовать на содержание дорог», - заключил он.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в феврале не рекомендовал депутатам принимать законопроект, который позволит возмещать по ОСАГО ущерб, нанесенный автомобилям из-за плохого состояния дорог или падения деревьев или сосулек, передает «Радиоточка НСН».

