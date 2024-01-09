«Дело не в покрышках»: Названа причина массового ДТП под Новгородом
Эксперт Дмитрий Славнов и очевидец Роман Калинин высказали в эфире НСН мнение о реальной причине крупного ДТП в Новгородской области.
Массовое ДТП под Новгородом стало результатом плохой работы дорожных служб. Таким мнением в эфире НСН поделились автоэксперт, руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов и очевидец Роман Калинин.
Накануне в Новгородской области водитель Chery потерял управление автомобилем и врезался в металлическое дорожное ограждение на трассе М-11 «Нева», после чего в него стали врезаться другие автомобили, которые ехали по трассе. Так, в массовом ДТП пострадали 66 транспортных средств, сообщили в областном ГИБДД. В региональном главке Следственного комитета России заявили, что причиной массового ДТП могли стать неподходящие шины в автомобиле Chery.
«Я лично общался с дальнобойщиками, которые ездили и ездят по этой трассе, и они мне говорят другое: даже когда они ездили, при перестроении фуру «мотает». Там неправильно очищено дорожное полотно. Если водитель не справился с управлением, не приняв во внимание метеорологические условия, состояние дорожного полотна, скоростной режим, и она нарушила какое-то из правил ПДД, то при наличии у нее страховой компании, та выплатит каждому пострадавшему в пределах 400 тысяч рублей – все остальное ложится на плечи виновного в ДТП. Но виновный может быть не один. Она могла быть причиной одного ДТП, потом – затишье, потом другой участник ДТП через условные пять минут пренебрег правилами дорожного движения, не справился с управлением, и дальше он повлек происходящее», - сказал Славнов.
Очевидец Роман Калинин признался, что ехал по трассе в сторону Москвы, и одна из полос была в плохом состоянии.
«Я возвращался по этой трассе в Москву. Крайняя левая полоса была не чищена, при обгоне могло элементарно занести машину даже на шипованной резине… Дорогу вовремя не почистили, не посыпали солью, песком. Дело не в покрышках – надо было заранее почистить до снегопада, чтобы не было гололеда. Меня самого чуть не занесло при перестроении в правую полосу. У меня шипованная зимняя резина. Скажу честно: это дорожные службы не подготовились для своевременного обеспечения дорожного движения транспортного средства», - признался Калинин.
Ранее днем в СЗКК сообщили о повышении тарифов за проезд на участке трассы М-11 «Нева». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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