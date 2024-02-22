Депутаты отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки

В правительстве же считают, что подобное расширение ОСАГО приведет к удорожанию полисов. При этом эксперты признают, что взыскать компенсацию с дорожников автовладельцам сегодня сложно, сделать это можно через суд.

Российский союз автостраховщиков (РСА) готовит новые поправки к закону об ОСАГО, заявил ранее глава РСА Евгений Уфимцев. По его словам, права и обязанности страховщиков и автовладельцев при ремонте машин необходимо четко прописать в договоре.

Сейчас страховая компания должна заключить договор со станцией техобслуживания, которая в течение 30 дней обязана отремонтировать машину. Страховщики предложили, чтобы человек мог сам использовать свою страховую станцию, с которой и заключил договор, передает «Радиоточка НСН».

