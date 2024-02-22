Депутаты отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки
Комитет Госдумы по финансовому рынку не рекомендовал депутатам принимать законопроект, который позволит возмещать по ОСАГО ущерб, нанесенный автомобилям из-за плохого состояния дорог или падения деревьев или сосулек, пишет «Коммерсант».
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предлагал внести поправки, чтобы после экспертизы страховая компания могла предъявить иск коммунальщикам.
В правительстве же считают, что подобное расширение ОСАГО приведет к удорожанию полисов. При этом эксперты признают, что взыскать компенсацию с дорожников автовладельцам сегодня сложно, сделать это можно через суд.
Российский союз автостраховщиков (РСА) готовит новые поправки к закону об ОСАГО, заявил ранее глава РСА Евгений Уфимцев. По его словам, права и обязанности страховщиков и автовладельцев при ремонте машин необходимо четко прописать в договоре.
Сейчас страховая компания должна заключить договор со станцией техобслуживания, которая в течение 30 дней обязана отремонтировать машину. Страховщики предложили, чтобы человек мог сам использовать свою страховую станцию, с которой и заключил договор, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru