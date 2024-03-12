В Госдуме предложили увеличить штрафы за плохие дороги
В Госдуму сегодня будет внесен законопроект об увеличении вдвое штрафов за плохое состояние дорог. С инициативой выступила фракция ЛДПР. Как пишут «Известия», депутаты предлагают увеличить наказание до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 600 тысяч рублей для юридических. В случае, если из-за плохого состояния трассы пострадали люди, то штраф для юрлиц составит до 1 миллиона рублей.
Инициативу поддерживают в комитетах нижней палаты по безопасности, экономполитике и здравоохранению, отмечает издание. Авторы проекта объяснили, что причиной его разработки стали крупные аварии с многочисленными пострадавшими и погибшими. Также, по их данным, в последний раз размер наказания за подобное правонарушение пересматривался в 2017 году.
Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за за девять месяцев 2023 года было зарегистрировано 96,7 тысячи (+4,9%) ДТП, в которых погибли 10,3 тысячи человек (+1,6%) и ранения получили 121,5 тысячи (+4,3%).
Комитет Госдумы по финансовому рынку в феврале не рекомендовал депутатам принимать законопроект, который позволит возмещать по ОСАГО ущерб, нанесенный автомобилям из-за плохого состояния дорог или падения деревьев или сосулек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru