В Госдуме предложили увеличить штрафы за плохие дороги

Инициативу поддерживают в комитетах нижней палаты по безопасности, экономполитике и здравоохранению, отмечает издание. Авторы проекта объяснили, что причиной его разработки стали крупные аварии с многочисленными пострадавшими и погибшими. Также, по их данным, в последний раз размер наказания за подобное правонарушение пересматривался в 2017 году.

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за за девять месяцев 2023 года было зарегистрировано 96,7 тысячи (+4,9%) ДТП, в которых погибли 10,3 тысячи человек (+1,6%) и ранения получили 121,5 тысячи (+4,3%).

Комитет Госдумы по финансовому рынку в феврале не рекомендовал депутатам принимать законопроект, который позволит возмещать по ОСАГО ущерб, нанесенный автомобилям из-за плохого состояния дорог или падения деревьев или сосулек.

