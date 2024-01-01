«Глобальные перемены»: Какие новшества в сфере ЖКХ ждут россиян в 2024 году

ВСЕ СПРАВКИ В «ОДНОМ ОКНЕ»

Также собеседник НСН пообещал, что в следующем году на фоне цифровизации отрасли модернизация затронет государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ.

«Наша задача — усилить ее роль и практическое значение как для участников рынка ЖКХ, так и для рядовых россиян. Мы подготовили целый пакет поправок, призванных обновить государственную систему. Наполненная база данных ГИС ЖКХ благодаря интеграции с другими государственными базами данных позволит получать актуальную информацию об отрасли и соответствующие услуги по принципу “одного окна”. В частности, собственникам помещений после обновления системы станет проще получать необходимые справки, данные о потреблении жилищно-коммунальных услуг и начисленной плате. Им больше не придется обращаться непосредственно в офис управляющей организации или расчетного центра», — добавил парламентарий.

СОБРАНИЯ «ОЦИФРУЮТ»

По словам депутата Кошелева, особое внимание будет уделено совершенствованию процедуры проведения общих собраний собственников (ОСС) и их «оцифровке».

«Сегодня проведение ОСС требует существенных финансовых и людских ресурсов. Собственники жилья, как правило, голосуют опросным путем, заполняя бумажные бланки решений. Наш комитет предлагает владельца жилого помещения через “Госуслуги”, куда будут загружены все данные о собственнике жилья. Ему надо будет лишь проголосовать за, против либо воздержаться от голосования по каждому вопросу повестки дня. На протяжении часа после окончания собрания решения будут автоматически сформированы в протокол и появятся в системе. Это позволит избежать подделки результатов голосования и протоколов», — отметил собеседник НСН.

Разумеется, подчеркнул Кошелев, перечень запланированных нововведений не ограничится тем, что было перечислено выше. Депутаты в 2024 году будут работать над созданием базы технического учета жилищного фонда, базы данных о собственниках. Новшества, по мнению парламентария, дадут рынок и конкуренцию.

Для тех же домов, экономика которых рынок не привлекает, власти получат возможность создавать гарантирующие управляющие организации с чёткими критериями. Им в упрощенном порядке будут передавать дома, оставшиеся без управляющих компаний. Кошелев отметил, что этот законопроект уже готов, но пока есть определенные сложности с согласованием.

СДАВАТЬ, НО НЕ МЕШАТЬ!

Депутат Разворотнева, дополняя коллегу, указала на то, что ближайшие годы ознаменуются глобальными реформами ЖКХ. Парламентарий рассказала о проектах, которые уже были приняты в первом чтении, но до сих пор не приняты окончательно.

«Прежде всего, это законопроект о соблюдении прав соседей, о сдаче квартир в посуточный найм. Напомню, что Конституционный суд одобрил такую практику, однако остается выяснить, как именно ее осуществлять. В свою очередь Минстрой разрешил сдавать жилье при условии обеспечения прав соседей и выполнения обязательств по содержанию общего имущества. Конкретики в данном случае никакой нет, а посуточный найм — действительно бедствие для соседей. Поэтому сейчас мы активно ищем пути защиты прав проживающих в многоквартирном доме», — отметила Разворотнева.