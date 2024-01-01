«Глобальные перемены»: Какие новшества в сфере ЖКХ ждут россиян в 2024 году
Наступивший 2024 год будет богат на нововведения в сфере ЖКХ: изменится работа управляющих компаний, законодатели «оцифруют» проведение общих собраний, а справки можно будет собрать по принципу «одного окна», сказали НСН депутаты Госдумы.
О грядущих изменениях в сфере ЖКХ в интервью НСН рассказали депутаты Госдумы из комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев и Светлана Разворотнева.
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ — ПОД ОБЩИЙ СТАНДАРТ
По словам Кошелева, прежде всего в 2024 году необходимо усовершенствовать систему управления жилищным фондом и работу управляющих компаний.
«Наш комитет совместно с Минстроем разрабатывает общие стандарты управления и обслуживания многоквартирных домов (МКД). Единые для всей России регламенты, унификация всех процессов, единая форма договора с управляющими компаниями и единая форма отчетности откроют целое поле возможностей. Также рассматриваются варианты внедрения единых лицевых счетов, привязанных не к собственнику, а к самому помещению. Это позволит в случае смены собственника упростить проведение взаиморасчетов, не упустить из виду долги либо, напротив, не допустить двойных начислений», — сказал Кошелев.
ВСЕ СПРАВКИ В «ОДНОМ ОКНЕ»
Также собеседник НСН пообещал, что в следующем году на фоне цифровизации отрасли модернизация затронет государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ.
«Наша задача — усилить ее роль и практическое значение как для участников рынка ЖКХ, так и для рядовых россиян. Мы подготовили целый пакет поправок, призванных обновить государственную систему. Наполненная база данных ГИС ЖКХ благодаря интеграции с другими государственными базами данных позволит получать актуальную информацию об отрасли и соответствующие услуги по принципу “одного окна”. В частности, собственникам помещений после обновления системы станет проще получать необходимые справки, данные о потреблении жилищно-коммунальных услуг и начисленной плате. Им больше не придется обращаться непосредственно в офис управляющей организации или расчетного центра», — добавил парламентарий.
СОБРАНИЯ «ОЦИФРУЮТ»
По словам депутата Кошелева, особое внимание будет уделено совершенствованию процедуры проведения общих собраний собственников (ОСС) и их «оцифровке».
«Сегодня проведение ОСС требует существенных финансовых и людских ресурсов. Собственники жилья, как правило, голосуют опросным путем, заполняя бумажные бланки решений. Наш комитет предлагает владельца жилого помещения через “Госуслуги”, куда будут загружены все данные о собственнике жилья. Ему надо будет лишь проголосовать за, против либо воздержаться от голосования по каждому вопросу повестки дня. На протяжении часа после окончания собрания решения будут автоматически сформированы в протокол и появятся в системе. Это позволит избежать подделки результатов голосования и протоколов», — отметил собеседник НСН.
Разумеется, подчеркнул Кошелев, перечень запланированных нововведений не ограничится тем, что было перечислено выше. Депутаты в 2024 году будут работать над созданием базы технического учета жилищного фонда, базы данных о собственниках. Новшества, по мнению парламентария, дадут рынок и конкуренцию.
Для тех же домов, экономика которых рынок не привлекает, власти получат возможность создавать гарантирующие управляющие организации с чёткими критериями. Им в упрощенном порядке будут передавать дома, оставшиеся без управляющих компаний. Кошелев отметил, что этот законопроект уже готов, но пока есть определенные сложности с согласованием.
СДАВАТЬ, НО НЕ МЕШАТЬ!
Депутат Разворотнева, дополняя коллегу, указала на то, что ближайшие годы ознаменуются глобальными реформами ЖКХ. Парламентарий рассказала о проектах, которые уже были приняты в первом чтении, но до сих пор не приняты окончательно.
«Прежде всего, это законопроект о соблюдении прав соседей, о сдаче квартир в посуточный найм. Напомню, что Конституционный суд одобрил такую практику, однако остается выяснить, как именно ее осуществлять. В свою очередь Минстрой разрешил сдавать жилье при условии обеспечения прав соседей и выполнения обязательств по содержанию общего имущества. Конкретики в данном случае никакой нет, а посуточный найм — действительно бедствие для соседей. Поэтому сейчас мы активно ищем пути защиты прав проживающих в многоквартирном доме», — отметила Разворотнева.
КАПРЕМОНТ НЕ НА БУМАГЕ
Также, заявила собеседница НСН, Госдума рассмотрит в 2024 году законопроект о сокращении сроков принятия решений о предоставлении лицензий, а также два важных законопроекта, связанных с размещением информации в ГИС ЖКХ.
«Один из законопроектов предусматривает уменьшение состава информации в ГИС ЖКХ и наведение порядка во внесении данных от различных поставщиков. Второй законопроект касается проведения капремонта в тех случаях, когда собственники приняли решение о накоплении средств на спецсчетах. Здесь есть требование о том, что Государственная жилищная инспекция ведет реестр решений, принятых собственниками, что является дополнительной гарантией от подделки протоколов. Кроме того, у владельцев спецсчетов возникает обязанность выкладывать акты сдачи-приемки работ, договоры с представителями, осуществляющими стройконтроль. Эти меры позволят повысить качество работ предоставлять информацию о том, какие работы выполняются в доме, выбравшем спецсчет», — добавила депутат.
КРЕДИТЫ ДЛЯ СПЕЦСЧЕТОВ
Зампред комитета пообещала, что парламентарии продолжат работу по совершенствованию работы спецсчетов.
«Сегодня есть множество проблем: огромное количество средств, накопленных и лежащих мертвым грузом на счетах, некачественные работы, стремление истратить все деньги и перейти с пустым счетом в общий котел. Все они требуют регулирования. На мой взгляд, одна из главных проблем — предоставление возможностей банковского кредитования для спецсчетов. К тому же, конечно, нужно думать о том, что переходить в котел надо не при долге в 50%, а когда собираемость взносов опускается ниже 75%», — подчеркнула Светлана Разворотнева.
АППЕТИТЫ ГАЗОВЩИКОВ УМЕРЯТ
Кроме того, депутат указала на несовершенство Федерального закона от 18 марта 2023 № 71-ФЗ, регулирующего новый порядок обслуживания внутридомового газового оборудования.
«Мы видим, что в отдельных регионах растут цены, есть определенное недопонимание между представителями газораспределительных организаций и управляющих компаний. Комитет планирует внести в этот закон изменения, направленные на урегулирование проблем», — добавила Разворотнева.
«ЗАСТРЯВШИЕ» ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Парламентарий также перечислила другие законопроекты в сфере ЖКХ, продвижение которых застопорилось.
«Я бы отметила законопроект об управлении малоэтажными жилыми комплексами. Он был принят в первом чтении, был внесен правительством во исполнение решений Конституционного суда, но, к сожалению, завис. Вместе с тем это острая тема, есть множество жалоб от населения, поэтому проблему нужно решать. То же самое касается так называемого закона об энергосервисе, регулирующего упрощение процедур заключения энергосервисных контрактов. Он тоже лежит мертвым грузом с VII созыва. При этом рост платы за ЖКУ становится одной из главных проблем — зачастую люди переплачивают из-за избыточных объемов потребления. Уменьшить их помогут энергосервисные контракты», — заявила депутат.
ПРОВЕРКАМ БЫТЬ?
В заключение собеседница НСН призвала снять ограничения на проверки, осуществляемые Госжилинспекцией.
«Сегодня по закону о государственном муниципальном контроле запрещены плановые проверки, очень сложно провести внеплановые. Все эти приводит к сокращению контроля, люди жалуются на действия работников ЖКХ, но не могут получить адекватную реакцию от государства. Жилищную сферу надо выводить из-под действия этих ограничений. Надеюсь, что это мы тоже постараемся сделать в будущем году», — подытожила она.
Ранее сообщалось, что в квитанциях за ЖКХ может появиться новая графа с газоанализаторами.
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