Непонятное отопление: Ученые и политики ищут способ снизить плату за тепло
В России общественники и политики предлагают сделать более прозрачными механизмы перерасчета за отопление у россиян.
В Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Гагарина разработали устройство, которое позволит отменить плату за отопление. Речь идет об устройстве для вентиляции помещений, которое дает возможность придавать тепло и влагу вытяжного воздуха приточному потоку. За счет этого удается снизить затраты на отопление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
А пока изобретение не поступило в серийное производство, председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН призвал ресурсников делать прозрачными перерасчеты за отопление, чтобы граждане не думали, что они платят за всех.
«Централизованное отопление – это единственный вариант для нашей страны. Но остается вопрос перерасчетов, потому что все происходит непонятно для пользователей. Ресурсники должны делать свою деятельность более прозрачной для граждан, чтобы люди понимали, что они платят то, что положено, а не то, что на них размазываются чужие долги или воровство. Это все вызывает недоверие», - отметил он.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, как депутаты предлагают пересчитывать плату за тепло по итогам года.
«Если говорить про законодательные инициативы, активно обсуждается методика перерасчета платы за тепло. У нас есть способ оплаты только по отопительному периоду, когда тепло в дом проходит, а большинство регионов платят каждый месяц. То есть, показания учета за года делятся на 12 месяцев, а по итогам года происходит перерасчет в зависимости от температур в этом сезоне. К сожалению, эти перерасчеты сразу тяжелым грузом ложатся на кошелек граждан. Поэтому Москва предлагает сейчас дать ей особый режим, когда эти перерасчеты распределяются по времени на целый год. Депутаты считают, что такой метод нужно распространить на все регионы», - отметила она.
Ранее правительство России утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в 2024-2028 годах. Об этом говорится в тексте распоряжения кабмина. Средний индекс будет варьироваться в зависимости от региона. В Москве он составит 11%, в области - 10,7%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, в Омской области – 14%, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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