Непонятное отопление: Ученые и политики ищут способ снизить плату за тепло

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, как депутаты предлагают пересчитывать плату за тепло по итогам года.

«Если говорить про законодательные инициативы, активно обсуждается методика перерасчета платы за тепло. У нас есть способ оплаты только по отопительному периоду, когда тепло в дом проходит, а большинство регионов платят каждый месяц. То есть, показания учета за года делятся на 12 месяцев, а по итогам года происходит перерасчет в зависимости от температур в этом сезоне. К сожалению, эти перерасчеты сразу тяжелым грузом ложатся на кошелек граждан. Поэтому Москва предлагает сейчас дать ей особый режим, когда эти перерасчеты распределяются по времени на целый год. Депутаты считают, что такой метод нужно распространить на все регионы», - отметила она.



Ранее правительство России утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в 2024-2028 годах. Об этом говорится в тексте распоряжения кабмина. Средний индекс будет варьироваться в зависимости от региона. В Москве он составит 11%, в области - 10,7%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, в Омской области – 14%, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».









