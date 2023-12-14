Путин заявил, что тарифы на ЖКХ должны увеличиваться мягко и своевременно
Тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России своевременно и мягко, опережающим темпом должны расти доходы граждан. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что тарифы на ЖКХ не поднимают 1,5 года. За это время, указал президент, произойдет три индексации пенсий более чем на 23% суммарно.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru