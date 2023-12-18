СМИ: В квитанциях за ЖКХ может появиться новая графа
В квитанциях за ЖКХ может появиться новая графа с газоанализаторами, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на заместителя заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.
В Госдуме предложили установить в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа. Это снизит число аварий при использовании бытового газа, уверены авторы инициативы. Стоимость датчиков могут добавить в тарифы ЖКХ.
Устанавливать датчики жильцы смогут самостоятельно, в дальнейшем затраты компенсируют из взносов на капитальный ремонт, уточняет собеседник агентства. Также отмечается, что большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети.
Ранее взрыв бытового газа прогремел в Москве. В результате хлопка погибших и пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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