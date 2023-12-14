Путин: Пенсионеры не будут уплачивать комиссию за услуги банков при оплате ЖКХ

Пенсионеры не будут платить комиссию за банковские услуги при оплате ЖКХ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Банки против отмены комиссии за услуги ЖКХ

По его словам, решение было принято «только что». Глава государства назвал подобную комиссию «неправильной», особенно когда такие требования касаются пенсионеров.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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