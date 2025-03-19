«Главное – отдых»: Увеличение часов налета для пилотов не скажется на безопасности

«У нас и сегодня норма налета летного состава может быть увеличена до 90 часов. Так что это не является чем-то сверхнормативным. Однако во многих странах санитарные нормы налета есть и 100, и даже 120 часов. Так что мы как-то существенно не выбиваемся за общемировые показатели. Наоборот, у нас они до сих пор были достаточно лояльные к летному персоналу. Здесь главное - это соблюдение требований периодичности труда и отдыха. Есть определенные санитарные нормы, сколько часов в течение суток пилот должен лететь и сколько потом отдыхать. Если в этой части никаких изменений не будет, то у пилота будет достаточно времени, чтобы восстановиться, и это никак не повлияет на показатели безопасности», - рассказал он.

Помимо прочего, на днях глава авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук в интервью РБК предложил для удержания в РФ высококвалифицированных авиационных кадров ввести льготную ипотеку, а также включить в договор с работодателем обязательства для пилотов отработать после обучения несколько лет в российской компании.