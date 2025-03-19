«Главное – отдых»: Увеличение часов налета для пилотов не скажется на безопасности
Увеличение нормы налета пилотов с 80 до 90 часов никак не скажется на их самочувствии и безопасности полетов, если будет строго соблюдаться количество часов отдыха в сутки, заявил НСН Роман Гусаров.
Во многих странах нормы налета для пилотов и бортпроводников могут достигать 120 часов, поэтому в предложении Минтранса РФ увеличить норму до 90 часов нет ничего критичного. Об этом в беседе с НСН рассказал авиаэксперт Роман Гусаров.
Минтранс планирует увеличить максимальную норму налета для пилотов и бортпроводников с 80 до 90 часов в месяц, следует из проекта приказа ведомства по режимам труда и отдыха летного состава. Ранее повышать нормы до 90 часов можно было в исключительных случаях с согласия пилотов и профсоюза за дополнительное вознаграждение. Профсоюзы опасаются, что новые нормы грозят переутомлением экипажам и увеличением авиаинцидентов. Гусаров отметил, что в этом нет особого нововведения.
«У нас и сегодня норма налета летного состава может быть увеличена до 90 часов. Так что это не является чем-то сверхнормативным. Однако во многих странах санитарные нормы налета есть и 100, и даже 120 часов. Так что мы как-то существенно не выбиваемся за общемировые показатели. Наоборот, у нас они до сих пор были достаточно лояльные к летному персоналу. Здесь главное - это соблюдение требований периодичности труда и отдыха. Есть определенные санитарные нормы, сколько часов в течение суток пилот должен лететь и сколько потом отдыхать. Если в этой части никаких изменений не будет, то у пилота будет достаточно времени, чтобы восстановиться, и это никак не повлияет на показатели безопасности», - рассказал он.
Помимо прочего, на днях глава авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук в интервью РБК предложил для удержания в РФ высококвалифицированных авиационных кадров ввести льготную ипотеку, а также включить в договор с работодателем обязательства для пилотов отработать после обучения несколько лет в российской компании.
Гусаров подтвердил, что сегодня в РФ есть дефицит пилотов из-за более высокооплачиваемых вакансий за рубежом, и назвал вышеперечисленные меры хорошей альтернативой.
«Сейчас зарубежные компании стали опять переманивать авиаспециалистов. Поэтому снова идет отток пилотов из РФ. Они при первой же возможности стараются уехать за рубеж, просто потому, что там другой уровень зарплат. Они могут зарабатывать там, а тратить деньги здесь и жить по более низким ценам. Поэтому сейчас и предлагается вернуться к системе отработки для пилотов, вчерашних курсантов. Наверное, все-таки они от трех до пяти лет могли бы отработать на государство, а потом уже уезжать. Льготная ипотека тоже очень хорошая альтернатива высоким зарплатам за границей. У нас постоянно то избыток пилотов, то наоборот дефицит. И эта ситуация меняется буквально раз в пять лет», - отметил он.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что многие пилоты, прошедшие подготовку в России, сегодня работают в странах СНГ, так как в России слабо развиты международные полеты.
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