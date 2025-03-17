«Достойная зарплата в валюте»: Российские пилоты переходят в СНГ

«Квалифицированных летчиков действительно не хватает. Очень многие работают в странах СНГ на полетах по международным линиям, особенно те, кто хорошо владеет английским языком. Международные линии сейчас слабо выражены, Европа закрыта, США закрыты, поэтому многие перешли в авиакомпании СНГ (кроме Белоруссии). Наших пилотов с удовольствием берут, потому что квалификация у них высокая, наши училища и академии готовят высококвалифицированные кадры. Заработки на международных линиях весьма достойные — там и валютная составляющая, и командировочные. Дай Бог, если все восстановится, но, думаю, Европа для нас долго будет закрыта, несколько лет. Что же касается льготной ипотеки для авиакадров, пока это общие лозунги. Нужно, чтобы это было закреплено законодательно, нужно договариваться с банками. В свое время, когда был единый “Аэрофлот”, было и предоставление ведомственного жилья, и социальные льготы. Как сейчас, не знаю», — сказал Горбачев.

Собеседник НСН добавил, что обязательство отработать несколько лет в компании после обучения не отпугнет будущих пилотов.

«Основная масса всегда поступала из тех регионов, где они и живут, потом они туда же и уходили. Даже сейчас существует такая система: авиакомпания набирает ребят, куда-то их направляет, их принимают в летное училище или академию на платной основе, после учебы они подписывают контракт и уходят в эту авиакомпанию, которая отправила их учиться», — подытожил он.

Ранее глава профсоюза летного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук заявил, что в России пока нет дефицита кадров в авиационной отрасли, однако без внедрения льгот и повышения зарплат отток специалистов из отрасли усилится. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

