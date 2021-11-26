Только бы не проглядеть: Биолог напугал россиян новым штаммом
Константин Северинов считает, что предотвратить распространение нового африканского штамма коронавируса поможет только вакцинация.
В России геномный мониторинг находится на зачаточном уровне, поэтому выявить редкий штамм в начале его распространения практически невозможно. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что собираются созвать чрезвычайное заседание из-за штамма коронавируса в ЮАР, ссылаясь на то, что он имеет больше, чем все другие варианты COVID-19, «тревожащих» мутаций в спайковом белке. Северинов подтвердил, что раньше действительно наблюдалось меньше мутаций.
«Судя по тому, как быстро этот штамм распространяется в ЮАО, он может иметь существенное преимущество над дельта вариантом вируса. Насколько это серьезно, покажет время и мониторинг ситуации: станет видно, продолжит ли он увеличивать свою частоту или исчезнет, как многие другие варианты. Ведь штаммов возникает очень много, но только некоторые из них, такие как бета, гамма и дельта получают распространение и становятся эпидемиологически значимыми. Заранее предугадать этого невозможно», - отметил он.
Биолог заявил, что если новый штамм имеет преимущество над дельтой, то он все равно распространится.
«Потому люди все равно переезжают из одной страны в другую, этого нельзя предотвратить. Каждый раз, когда носитель такого рода вируса попадает в то место, где этот вирус получает преимущество, он будет распространяться и вытеснять местные вирусы», - заметил он.
При этом Северинов подчеркнул, что существует вероятность того, что новый штамм уже распространился по миру, но его еще не выявили.
«Например, в таких странах, как Россия, геномный мониторинг находится на зачаточном уровне. Найти какой-то редкий штамм в начале его распространения практически невозможно. Ситуацию наглядно иллюстрирует фиаско, которое у нас произошло в мае, когда мы думали, что все хорошо, а на самом деле происходило медленное вытеснение дельтой других штаммов. И в июне у нас возникла вспышка, вызванная этим вариантом коронавируса. Просто мы его проглядели. Если новый штамм есть в ЮАР и в Гонконге, то никаких причин считать, что он полностью отсутствует в России – нет. Просто он еще не обнаружен», - заметил биолог.
Он добавил, что уже около двух лет существует специальный сайт, на котором происходит обмен информацией о молекулярной эпидемиологии, и где видно, что частота определенного варианта того или иного вируса увеличивается.
При этом он рассказал, как улучшить эпидемиологическую ситуацию в мире.
«Нужно либо всех вакцинировать, либо ждать, пока все переболеют. И при этом соблюдать меры социального дистанцирования. Других вариантов нет», - заключил он.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что коронавирус поражает самые уязвимые части конкретного организма и все больше маскируется под уже известные заболевания.
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