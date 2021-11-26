Только бы не проглядеть: Биолог напугал россиян новым штаммом

Биолог заявил, что если новый штамм имеет преимущество над дельтой, то он все равно распространится.

«Потому люди все равно переезжают из одной страны в другую, этого нельзя предотвратить. Каждый раз, когда носитель такого рода вируса попадает в то место, где этот вирус получает преимущество, он будет распространяться и вытеснять местные вирусы», - заметил он.

При этом Северинов подчеркнул, что существует вероятность того, что новый штамм уже распространился по миру, но его еще не выявили.

«Например, в таких странах, как Россия, геномный мониторинг находится на зачаточном уровне. Найти какой-то редкий штамм в начале его распространения практически невозможно. Ситуацию наглядно иллюстрирует фиаско, которое у нас произошло в мае, когда мы думали, что все хорошо, а на самом деле происходило медленное вытеснение дельтой других штаммов. И в июне у нас возникла вспышка, вызванная этим вариантом коронавируса. Просто мы его проглядели. Если новый штамм есть в ЮАР и в Гонконге, то никаких причин считать, что он полностью отсутствует в России – нет. Просто он еще не обнаружен», - заметил биолог.

Он добавил, что уже около двух лет существует специальный сайт, на котором происходит обмен информацией о молекулярной эпидемиологии, и где видно, что частота определенного варианта того или иного вируса увеличивается.