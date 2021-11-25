ВОЗ созывает чрезвычайное заседание из-за штамма коронавируса в ЮАР
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет чрезвычайное заседание в связи с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Южно-Африканской республике. Об этом пишет газета Financial Times, передает ТАСС.
По данным издания, в ходе заседания эксперты определят представляет ли новый штамм SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529 угрозу. Заседание назначено на пятницу 26 ноября.
В конце августа в ЮАР заявили о новом штамме коронавируса C.1.2, который может обладать «повышенной способностью к распространению».
Как сообщалось, российские вакцины защищают от любого известного штамма коронавируса, в том числе, южноафриканского.
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