ВОЗ созывает чрезвычайное заседание из-за штамма коронавируса в ЮАР

По данным издания, в ходе заседания эксперты определят представляет ли новый штамм SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529 угрозу. Заседание назначено на пятницу 26 ноября.

В конце августа в ЮАР заявили о новом штамме коронавируса C.1.2, который может обладать «повышенной способностью к распространению».

Как сообщалось, российские вакцины защищают от любого известного штамма коронавируса, в том числе, южноафриканского.





