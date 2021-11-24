«Будем умирать»: Ученые припугнули россиян грядущими рекордами смертности
Иммунолог Николай Крючков и биолог Алексей Аграновский предупредили о печальных последствиях отказа от вакцинации.
QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что своевременное введение QR-кодов может помочь снизить заболеваемость к Новому году.
«Этого недостаточно, по большому счету. Цифры по заболеваемости плохие, вводить коды можно было уже через две недели после объявления, а не через 2,5 месяца. Пока то, что указано в законопроекте, большого оптимизма не внушает. Больше полномочий дается главным санитарным врачам регионов, ограничиваются междугородние переезды. Но, думаю, сам факт того, что эти законопроекты могут быть приняты, уже подогревают интерес к вакцинации. Для большинства специалистов очевидно, что надо принимать более серьезные меры. Скорее всего, будут еще две вспышки до весны», - отметил ученый.
По словам Крючкова, основной проблемой остается отказ пожилых людей от вакцинации.
«У нас проблема в том, что наиболее уязвимые группы, по той же Москве посмотреть, не хотят вакцинироваться – не более половины от числа пожилых людей привились, и даже если они переболели, иммунитет у них нестойкий. Если не получится всех быстро вакцинировать, то мы не подавим вирус, и потом он нам опять даст жару. Всё равно иммунитет будет накапливаться, но больше людей умрут, больше получат последствия. За всё время пандемии, с апреля прошлого года по декабрь этого у нас будет больше миллиона человек избыточной смертности. Результат печальный. Это рекорд на душу населения среди почти всех стран, чтобы было понятно. Этим всё и заканчивается, к сожалению. Поэтому либо мы принимаем более-менее серьезные меры и хотя бы этот тяжелый сезон спасаем, либо получаем очередную сверхсмертность и очередных инвалидов после ковида», - подвел итоги специалист.
При этом доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии «Радиоточке НСН» выразил схожее мнение, согласившись с коллегами-учеными о необходимости ускорить вакцинацию.
«Конечно, нужно ускорить, да, я согласен с Гинцбургом. Как ускорить – это вопрос не ко мне, я вирусолог, могу поговорить про штаммы, про вакцины, но вот административные меры в медицине – это не по моей специальности. Но если не удастся ускорить вакцинацию, то умирать будем. Выйдем из этой пандемии рано или поздно. Всё кончается: чума кончилась, и это кончится. Просто сколько трупов будет, в этом вопрос!», - напомнил ученый.
Письмо врачей к противникам вакцинации от COVID-19 является признаком отчаяния и может грозить его авторам уголовной ответственностью, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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