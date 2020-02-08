Глава СПЧ разъяснил значение поправок в Конституцию для перспектив России

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что поправки в Основной закон, над которыми работают в Госдуме и группе по подготовке изменений в Конституцию, направлены на развитие страны в длительной перспективе. Об этом Фадеев заявил на региональном полуфинале конкурса «Лидеры России», который открылся в Петербурге 8 февраля, в субботу, сообщает ТАСС.

«Сегодня важнейшая задача, как сказано в Конституции, добиться того, чтобы каждый человек, каждый гражданин страны имел возможность достичь достойной жизни (…) Надо добиться того, чтобы (...) была длительная перспектива, чтобы хотя бы несколько поколений жили спокойно, достойно и могли развивать свою страну. Сейчас эта задача, я считаю, самая главная. Об этом собственно, президент говорил. На это направлены предполагаемые изменения в Конституцию, на это направлены изменения правительства, на это направлен конкурс "Лидеры России "», - Отметил Фадеев.