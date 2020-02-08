Глава СПЧ разъяснил значение поправок в Конституцию для перспектив России

8 февраля 202017:21

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что поправки в Основной закон, над которыми работают в Госдуме и группе по подготовке изменений в Конституцию, направлены на развитие страны в длительной перспективе. Об этом Фадеев заявил на региональном полуфинале конкурса «Лидеры России», который открылся в Петербурге 8 февраля, в субботу, сообщает ТАСС.

«Сегодня важнейшая задача, как сказано в Конституции, добиться того, чтобы каждый человек, каждый гражданин страны имел возможность достичь достойной жизни (…) Надо добиться того, чтобы (...) была длительная перспектива, чтобы хотя бы несколько поколений жили спокойно, достойно и могли развивать свою страну. Сейчас эта задача, я считаю, самая главная. Об этом собственно, президент говорил. На это направлены предполагаемые изменения в Конституцию, на это направлены изменения правительства, на это направлен конкурс "Лидеры России "», - Отметил Фадеев.

Сенатор: Поправки в Конституцию защитят социальные права россиян

По мнению Фадеева, понятие «достойная жизнь» включает возможность для молодежи получить качественное образование, построить карьеру, а не только рост материального благосостояния.

Напомним, Госдума в первом чтении уже приняла первые поправки. На подготовку поправок ко второму чтению запланировано 15 дней.

Песков объяснил, зачем в Конституции закрепляют статус Госсовета

Нововведения Основного закона предусматривают запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства и другие.

Президент Владимир Путин, который предложил в послании Федеральному собранию сделать поправки к Конституции, отметил, что они продиктованы жизнью, поскольку некоторые вещи «не работают так, как должны».

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в пресс-центре НСН назвал конституционные инициативы Путина «национально-освободительной» революцией. Он заявил, что в предложенной президентом конституционной реформе главным является отнюдь не содержание поправок – важнее факт самого общероссийского голосования.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Валерий ФадеевСПЧКонституцияЛидеры России