Глава СПЧ разъяснил значение поправок в Конституцию для перспектив России
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что поправки в Основной закон, над которыми работают в Госдуме и группе по подготовке изменений в Конституцию, направлены на развитие страны в длительной перспективе. Об этом Фадеев заявил на региональном полуфинале конкурса «Лидеры России», который открылся в Петербурге 8 февраля, в субботу, сообщает ТАСС.
«Сегодня важнейшая задача, как сказано в Конституции, добиться того, чтобы каждый человек, каждый гражданин страны имел возможность достичь достойной жизни (…) Надо добиться того, чтобы (...) была длительная перспектива, чтобы хотя бы несколько поколений жили спокойно, достойно и могли развивать свою страну. Сейчас эта задача, я считаю, самая главная. Об этом собственно, президент говорил. На это направлены предполагаемые изменения в Конституцию, на это направлены изменения правительства, на это направлен конкурс "Лидеры России "», - Отметил Фадеев.
По мнению Фадеева, понятие «достойная жизнь» включает возможность для молодежи получить качественное образование, построить карьеру, а не только рост материального благосостояния.
Напомним, Госдума в первом чтении уже приняла первые поправки. На подготовку поправок ко второму чтению запланировано 15 дней.
Нововведения Основного закона предусматривают запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства и другие.
Президент Владимир Путин, который предложил в послании Федеральному собранию сделать поправки к Конституции, отметил, что они продиктованы жизнью, поскольку некоторые вещи «не работают так, как должны».
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров в пресс-центре НСН назвал конституционные инициативы Путина «национально-освободительной» революцией. Он заявил, что в предложенной президентом конституционной реформе главным является отнюдь не содержание поправок – важнее факт самого общероссийского голосования.
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