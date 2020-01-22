Сенатор: Поправки в Конституцию защитят социальные права россиян

22 января 202014:39

Глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по внесению поправки в конституцию Андрей Клишас заявил, что поправки в Конституцию РФ защитят социальные права граждан, а также позволят создать условия для достойного финансового обеспечения нуждающихся.

По его словам, речь идет о гарантиях минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, а также регулярной индексации размера пенсий, передает РИА Новости.

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В понедельник, 20 января, в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Сенатор также выразил уверенность, что реальные изменения ситуации по борьбе с бедностью и повышению уровня благосостояния нуждающихся будут видны в ближайшее время.

Ранее Клишас обозначил принципы голосования по поправкам в Конституцию.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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