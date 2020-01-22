Сенатор: Поправки в Конституцию защитят социальные права россиян

Глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по внесению поправки в конституцию Андрей Клишас заявил, что поправки в Конституцию РФ защитят социальные права граждан, а также позволят создать условия для достойного финансового обеспечения нуждающихся.

По его словам, речь идет о гарантиях минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, а также регулярной индексации размера пенсий, передает РИА Новости.