Депутат: Голосование по Конституции - это финал «революции Путина»

Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в ходе выступления в пресс-центре НСН заявил, что в предложенной президентом конституционной реформе главным является отнюдь не содержание поправок – важнее факт самого общероссийского голосования.

«Главное в этом народном голосовании – не эти поправки. Они не решают проблему власти, потому что носят верховно-технический характер – кто, где рассядется, кому чуть больше добавят прав заслушивать министров. На жизни людей это не скажется. Главное в нём – это маскировка референдума, поскольку референдум выводит нового актора политики в РФ, которого до этого не было. Была расстановка сил в элитах. Теперь появляется новый субъект влияния в виде народа.. И дальше этот актор начинает действовать. Может быть, будет интерпретация теми силами, которые выступят с позиций народа, только что проголосовавшего.

Путин логично говорит, что первый пункт во всем этом – суверенитет. Что такое реальная власть во всю тысячелетнюю историю - это владельцы активов! У нас это назначенные извне олигархи из списка Forbes и английское правосудие, которое определяет, кто имеет право владеть активами. Задача, которая будет решена [голосованием за поправки в Конституцию – прим. НСН], она и закончит ту, как мы называем её, национально-освободительную революцию, которую поднял Владимир Путин. Та идея Путина о деофшоризации, о национализации элит, она может привести к физической смене элит в России – я думаю, в значительной мере. Потому что новые собственники не впишутся в новые правила управления российской политической и судебной системой», - объяснил свою теорию депутат.

Президент России Владимир Путин предложил поправки в Конституцию в обращении к Федеральному Собранию. Он отметил, что утвердить их может и парламент, но необходимо народное голосование. По предварительной информации, оно может состояться в первой половине апреля.

