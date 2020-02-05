Песков объяснил, зачем в Конституции закрепляют статус Госсовета

«Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, в том числе в недрах политической системы», - цитирует пресс-секретаря главы государства RT.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что поправки в основной закон страны нужны для формирования единой системы власти. При этом глава государства опроверг, что изменения в Конституции призваны продлить срок его полномочий. Путин подчеркнул, что необходимость внесения поправок «продиктована» жизнью.

Ранее стало известно, что срок работы группы, рассматривающей возможные поправки к Конституции, продлен до 14 февраля. С предложением изменить основной закон Путин выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.

