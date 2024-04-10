Глава Курганской области поручил проавансировать зарплаты за апрель всем бюджетникам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил в зоне возможного подтопления проавансировать зарплаты за апрель всем бюджетникам. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

В Звериноголовском округе под Курганом объявлена принудительная эвакуация
«Отпускайте своих сотрудников с работы для сборов и выезда безо всяких формальностей и проволочек. Ставьте им это время как отработанное. Поддержите сейчас ваших людей», - написал Шумков.

Накануне администрация Кургана объявила об эвакуации жителей четырех микрорайонов, а также садоводств в связи с угрозой затопления из-за паводка, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЗарплатаКурганская ОбластьПаводок

Горячие новости

Все новости

партнеры