Глава Курганской области поручил проавансировать зарплаты за апрель всем бюджетникам
10 апреля 202413:02
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил в зоне возможного подтопления проавансировать зарплаты за апрель всем бюджетникам. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
«Отпускайте своих сотрудников с работы для сборов и выезда безо всяких формальностей и проволочек. Ставьте им это время как отработанное. Поддержите сейчас ваших людей», - написал Шумков.
Накануне администрация Кургана объявила об эвакуации жителей четырех микрорайонов, а также садоводств в связи с угрозой затопления из-за паводка, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru