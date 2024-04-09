В Звериноголовском округе под Курганом объявлена принудительная эвакуация
На территории Звериноголовского округа Курганской области объявили принудительную эвакуацию населения из-за паводка.
«Внимание! В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация!» - написала в своем Telegram-канале глава муниципалитета Марина Панкратова.
К вечеру вторника уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское достиг 912 сантиметров. Опасным считается подъем до 1060 сантиметров.
В Курганской области 5 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации областного характера. Под данным МЧС, в зоне риска находятся более 18 тысяч человек, проживающие в 62 населенных пунктах, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru