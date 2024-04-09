В Кургане началась эвакуация жителей из-за паводка
Администрация Кургана объявила об эвакуации жителей четырех микрорайонов, а также садоводств в связи с угрозой затопления из-за паводка.
Жителей призвали срочно собрать вещи, лекарства, документы, а также ценные вещи и покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.
С 5 апреля на территории региона был введен режим повышенной готовности. Сообщалось об угрозе подтопления для более 60 населенных пунктов, в которых проживают порядка 19 тысяч человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах.
Превентивную эвакуацию музейных ценностей начали сегодня в Курганской области из-за ситуации с паводком, сообщили в областном объединении музеев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru