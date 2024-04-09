В Кургане началась эвакуация жителей из-за паводка

С 5 апреля на территории региона был введен режим повышенной готовности. Сообщалось об угрозе подтопления для более 60 населенных пунктов, в которых проживают порядка 19 тысяч человек.

Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах.

Превентивную эвакуацию музейных ценностей начали сегодня в Курганской области из-за ситуации с паводком, сообщили в областном объединении музеев.

