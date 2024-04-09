В Кургане началась эвакуация жителей из-за паводка

Администрация Кургана объявила об эвакуации жителей четырех микрорайонов, а также садоводств в связи с угрозой затопления из-за паводка.

Жителей призвали срочно собрать вещи, лекарства, документы, а также ценные вещи и покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.

Страхование жилья от природных катаклизмов возложат на региональные власти

С 5 апреля на территории региона был введен режим повышенной готовности. Сообщалось об угрозе подтопления для более 60 населенных пунктов, в которых проживают порядка 19 тысяч человек.

Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах.

Превентивную эвакуацию музейных ценностей начали сегодня в Курганской области из-за ситуации с паводком, сообщили в областном объединении музеев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
ТЕГИ:ПаводокЭвакуацияКурган

Горячие новости

Все новости

партнеры