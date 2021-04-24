Санду поблагодарила Россию за поставку вакцины «Спутник V» в Молдавию
Президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность России за поставку в страну 142 тыс. доз вакцины «Спутник V». Об этом она написала в Facebook в субботу, 24 апреля.
«Благодарю Российскую Федерацию за помощь нашей стране, которая позволит расширить категории граждан, которые подлежат вакцинации», - выразила уверенность Санду.
Сегодня в Молдавию самолетом МЧС России была доставлена первая партия вакцины. Часть партии отправили в непризнанное Приднестровье - там проживают более 200 тыс. граждан РФ.
Всего Молдавия получила примерно 292 тыс. доз вакцин, выделенных через международную платформу распределения вакцин COVAX. По данным молдавских властей, стране с населением около 3,4 млн человек необходимо 4,8 млн доз, чтобы привить в два этапа примерно 70% населения.
Врачи, пожилые люди и отдельные категории лиц, которые подвергаются риску заражения на работе, вакцинируют в Молдавии в первую очередь.
Партия российского препарата «Спутник V» поступила в Молдавию после обращения руководства страны в Москву. Ведутся переговоры о дополнительной партии препарата, сообщает ТАСС.
По официальным данным, в Молдавии зафиксировано 248 518 заболевших коронавирусом (больше 7% населения), 5,6 тыс. пациентов скончались.
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