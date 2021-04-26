Иран может стать ближневосточным хабом по производству «Спутника V»

Иран намерен стать ближневосточным хабом по производству вакцины от COVID-19 «Спутник V», пишут «Ведомости» со ссылкой на посла Казема Джалали.

Россия и Иран начнут совместное производство вакцины «Спутник V»

По его словам, Тегеран начнет производить российский препарат по лицензии в ближайшее время. При этом власти планируют прежде всего завершить вакцинацию населения, после чего помощь будет оказываться другим странам.

«Когда вакцина будет произведена в нашей стране, это будет по лицензии РФ, Москва вместе с Тегераном будут совместно принимать решение о том, куда направлять вакцину», - отметил Джалали.

В феврале Россия и Иран подписали договор о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали в ходе церемонии празднования 42-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусВакцинаИран
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