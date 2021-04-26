Иран может стать ближневосточным хабом по производству «Спутника V»

По его словам, Тегеран начнет производить российский препарат по лицензии в ближайшее время. При этом власти планируют прежде всего завершить вакцинацию населения, после чего помощь будет оказываться другим странам.

«Когда вакцина будет произведена в нашей стране, это будет по лицензии РФ, Москва вместе с Тегераном будут совместно принимать решение о том, куда направлять вакцину», - отметил Джалали.

В феврале Россия и Иран подписали договор о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали в ходе церемонии празднования 42-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

