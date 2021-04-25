Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в России
В ноябре 2021 года в России может завершиться пандемия коронавируса, прогнозирует глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Реалистичнее все же ноябрь месяц», - уточнил ученый.
Вице-премьер России Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко считают, что сроки окончания пандемии COVID-19 зависят от того, насколько быстро в стране удастся достичь коллективного иммунитета.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий и Александр Мясников призвал вакцинироваться против коронавируса в связи с надвигающейся на Россию третьей волной заболевания. По его словам, это единственное, что сейчас люди могут противопоставить коронавирусу.
«Вы понимаете, что остановить новую волну коронавируса, которая движется на российские города, мы не можем ни выходными днями, ни масками, одетыми одна на другую, ни прекращением сообщения с Турцией, Китаем, Марсом или Луной. Это все большей частью действия шаманские», - сказал Мясников.
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