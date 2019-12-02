Геронтолог рассказал, как дожить до пенсии в России

Многие жители России умрут, не достигнув пенсионного возраста, заявил директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов. Он считает, что причина этого в том, что пожилые люди в последние годы перед пенсией попадут в тяжелые, в том числе психологические условия. По мнению Иванова, в пять предпенсионных лет большинству придется либо искать работу, соглашаясь на тяжелые условия, либо довольствоваться случайными заработками. «Пожилые люди, попавшие под каток пенсионной реформы, будут испытывать постоянный стресс. Тот, кто в условиях пенсионной реформы дотянет до 80 лет, сможет считаться настоящими победителями», — цитирует «Свободная пресса» Иванова.

Спекуляцией на цифрах назвал такие выводы в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. По его мнению, пенсионный возраст в России нужно было повышать еще 50 лет назад.

«Представьте, что у нас 41 млн пенсионеров на 140 млн населения. Число пожилых постоянно увеличивается. Нужно было повышать пенсионный возраст еще в 60-ые годы прошлого века. Но власть не могла на это пойти — коммунисты кичились тем, что у них самый низкий пенсионный возраст в мире. Сейчас он повышается с запасом лет на 30», — заявил он.

Средняя продолжительность жизни россиян увеличивается, но недостаточно быстро. Часто это происходит в связи с массой вредных привычек граждан, особенно мужчин.