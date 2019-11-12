Депутат: В Госдуме не поддержат снижение пенсионного возраста в ДФО
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике Ярослав Нилов заявил, что он эту идею поддерживает, но его комитет будет против.
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин. В первую очередь, депутат видит в этом решение проблемы оттока жителей из регионов ДФО. Но для реализация предложения потребует более 16 млрд рублей.
Коллега Харитонова- председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов как заместитель руководителя фракции ЛДПР идею поддержал, но как глава комитета уверил НСН, что законопроект не пройдет.
«Наша фракция, во-первых, не поддерживала увеличение пенсионного возраста. И действительно, таким северным территориям, откуда идет отток населения, нужны преференции. Нужны стимулирующие решения, чтобы люди не уезжали, в том числе, и обеспечение льготного периода выхода на пенсию. А на комитете этот вопрос мы пока не поднимали, этот законопроект не был определен как приоритетный», - пояснил НСН парламентарий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий заявил, что правительство России никак не оценивает предложение вернуть прежний пенсионный возраст на Дальнем Востоке. По его словам, позиции на этот счет нет.
«Полагаю, что, учитывая позицию правительства и из-за отсутствия финансирования этого проекта, большинство членов комитета свои голоса в поддержку не отдадут. Но лично я буду голосовать "за"», - пообещал Ярослав Нилов.
Ранее в беседе с НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заметил, что отток жителей из регионов с суровым климатом не только из-за пенсионной реформы. Причины другие: перспективы карьерного роста, получение хорошего образования, зарплаты. Убыль молодого поколения была и при старом пенсионном законодательстве
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