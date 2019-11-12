Депутат: В Госдуме не поддержат снижение пенсионного возраста в ДФО

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин. В первую очередь, депутат видит в этом решение проблемы оттока жителей из регионов ДФО. Но для реализация предложения потребует более 16 млрд рублей.

Коллега Харитонова- председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов как заместитель руководителя фракции ЛДПР идею поддержал, но как глава комитета уверил НСН, что законопроект не пройдет.

«Наша фракция, во-первых, не поддерживала увеличение пенсионного возраста. И действительно, таким северным территориям, откуда идет отток населения, нужны преференции. Нужны стимулирующие решения, чтобы люди не уезжали, в том числе, и обеспечение льготного периода выхода на пенсию. А на комитете этот вопрос мы пока не поднимали, этот законопроект не был определен как приоритетный», - пояснил НСН парламентарий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий заявил, что правительство России никак не оценивает предложение вернуть прежний пенсионный возраст на Дальнем Востоке. По его словам, позиции на этот счет нет.