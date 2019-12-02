Большинство россиян не доживет до пенсионного возраста

2 декабря 201908:11

Многие жители России не доживут до пенсионного возраста, сообщает «Свободная пресса». Тем более, пишет издание, многие граждане не смогут достичь 80 лет, чтобы получить прибавку к своей пенсии.

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Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов пояснил, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни в России у женщин составляет 77 лет. В случае с мужчинами ситуация обстоит еще хуже, поскольку их средний предельный возраст равен всего 66 годам, сообщает Ura.ru. эксперт также добавил, что большинству граждан придется в последние пять предпенсионных лет искать работу и соглашаться на любые условия трудоустройства, что приведет к повышенному стрессу и урону для организма.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с НСН объяснил, почему власти не имели права повышать пенсионный возраст.


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ФОТО: pixabay.com
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