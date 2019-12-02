Большинство россиян не доживет до пенсионного возраста

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов пояснил, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни в России у женщин составляет 77 лет. В случае с мужчинами ситуация обстоит еще хуже, поскольку их средний предельный возраст равен всего 66 годам, сообщает Ura.ru. эксперт также добавил, что большинству граждан придется в последние пять предпенсионных лет искать работу и соглашаться на любые условия трудоустройства, что приведет к повышенному стрессу и урону для организма.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с НСН объяснил, почему власти не имели права повышать пенсионный возраст.



