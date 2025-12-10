Покупатели действительно стали отдавать предпочтение новостройкам, так как в таких сделках они чувствуют свою защищенность в отличие от покупок на вторичном рынке. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

На рынке недвижимости из-за «эффекта Долиной» (от имени певицы Ларисы Долиной – прим. НСН) сложилась обратная ситуация - это простимулировало первичный рынок, заявил ранее НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. По его словам, крупные девелоперы только выиграли из-за этого, потому что это создало негативный фон по поводу сделок на вторичном рынке. Так, сейчас разрыв между «первичкой» и «вторичкой» увеличился до 80%. Малхасян рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.

«"Эффект Долиной" вызвал опасения при покупке не просто на вторичном рынке, а именно у взрослых продавцов, даже 45+. То есть, когда мы заходим на квартиру, видим взрослого человека, например, пенсионного возраста, у нас сразу возникает ассоциация с этим прецедентом. Почему так произошло? Потому что покупателя никто не защищает. Можно сделать сколько угодно проверок, но доказать в суде, что ты добросовестный приобретатель, крайне сложно. Соответственно, люди начинают покупать новостройки, потому что в отличие от покупки "вторички" здесь у них есть эскроу-счета и юридическая защита. В случае, если что-то пойдет не так, их деньги вернутся обратно», - рассказала она.