Взлетевшие цены: Почему россияне набросились на рынок новостроек
Спрос на «первичку» вырос не только от перетока граждан со «вторички», но и в связи с изменениями по семейной ипотеке с 2026 года, заявила НСН Кристина Малхасян.
Покупатели действительно стали отдавать предпочтение новостройкам, так как в таких сделках они чувствуют свою защищенность в отличие от покупок на вторичном рынке. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
На рынке недвижимости из-за «эффекта Долиной» (от имени певицы Ларисы Долиной – прим. НСН) сложилась обратная ситуация - это простимулировало первичный рынок, заявил ранее НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. По его словам, крупные девелоперы только выиграли из-за этого, потому что это создало негативный фон по поводу сделок на вторичном рынке. Так, сейчас разрыв между «первичкой» и «вторичкой» увеличился до 80%. Малхасян рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.
«"Эффект Долиной" вызвал опасения при покупке не просто на вторичном рынке, а именно у взрослых продавцов, даже 45+. То есть, когда мы заходим на квартиру, видим взрослого человека, например, пенсионного возраста, у нас сразу возникает ассоциация с этим прецедентом. Почему так произошло? Потому что покупателя никто не защищает. Можно сделать сколько угодно проверок, но доказать в суде, что ты добросовестный приобретатель, крайне сложно. Соответственно, люди начинают покупать новостройки, потому что в отличие от покупки "вторички" здесь у них есть эскроу-счета и юридическая защита. В случае, если что-то пойдет не так, их деньги вернутся обратно», - рассказала она.
При этом Малхасян подчеркнула, что, учитывая приток со вторичного рынка, и на фоне изменений в семейной ипотеке с будущего года, цены на «первичку» существенно взлетели.
«На новостройки спрос вырос в первую очередь в связи с изменениями по семейной ипотеке с 1 февраля. То есть люди, которые хотят купить, сейчас максимально стараются успеть это сделать. Ну и, соответственно, еще приток людей со вторичного рынка. Конечно, здесь срабатывает рыночная история, когда спрос рождает предложение и, пожалуйста, - цены на новостройки выросли. А вот "вторичка" не подешевела. Торги ведутся неохотно, даже за наличные не скидывают сумму», - поделилась собеседница НСН.
Напомним, что термин «схема Долиной» или «эффект Долиной» появились после того, как певица продала свою квартиру в Хамовниках женщине по имени Полина Лурье за 112 млн рублей. Однако потом певица обратилась в суд, сообщив, что совершила сделку под влиянием мошенников, которым и достались деньги. Суд признал сделку по продаже квартиры недействительной, при этом покупательница осталась и без недвижимости, и без денег. Дело стало «прецедентом», так как после него в России суды начали отменять массу похожих сделок именно с пожилыми людьми, оставляя покупателей квартир ни с чем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
