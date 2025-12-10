На Урале вынесли решение по первому в РФ делу о поиске экстремистских материалов
Мировой суд Каменска-Уральского Свердловской области вынес решение по первому в России делу о поиске экстремистских материалов. Об этом сообщает RT.
Судом было установлено, что местный житель Сергею Глухих в сентябре текущего года, находясь в автобусе, посредством своего телефона получил доступ материалам, которые признаны Минюстом РФ экстремистскими.
Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему штраф в размере трёх тысяч рублей.
Ранее рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) был оштрафован на две тысячи рублей за пропаганду движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрмитаж решил засудить посетителя, сделавшего селфи на троне Павла I
- «Снимают в соцсетях»: Почему молодежь не идет работать в кино
- До 70% зумеров меняют работу, если не разделяют ценности
- Взлетевшие цены: Почему россияне набросились на рынок новостроек
- На Урале вынесли решение по первому в РФ делу о поиске экстремистских материалов
- Россиянам объяснили, как безопаснее хранить сбережения
- Гадание на Дурове: IT- аналитики допустили причастность РКН к новому сбою Тelegram
- Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 400 тысяч контрактников
- Россиянам назвали профессии, в которых не бывает выгорания
- Россиян предупредили об уголовной ответственности за срубленную в лесу елку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru