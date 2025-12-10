На Урале вынесли решение по первому в РФ делу о поиске экстремистских материалов

Мировой суд Каменска-Уральского Свердловской области вынес решение по первому в России делу о поиске экстремистских материалов. Об этом сообщает RT.

Судом было установлено, что местный житель Сергею Глухих в сентябре текущего года, находясь в автобусе, посредством своего телефона получил доступ материалам, которые признаны Минюстом РФ экстремистскими.

Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему штраф в размере трёх тысяч рублей.

Ранее рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) был оштрафован на две тысячи рублей за пропаганду движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
