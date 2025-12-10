«Если человек идет работать по инерции, не имея ответа на вопрос, чем важен его труд, ради чего он работает, то возрастает вероятность выгорания. По статистике у нас сегодня порядка 50% компаний декларируют текучесть в этом году на уровне 25-30%. Основной причиной такой высокой текучести кадров компании называют выгорание. Его не стоит путать со стрессом или усталостью, потому что выгорание — это потеря смысла, когда человек что-то делает, но не понимает, зачем он это делает. На мой взгляд, одна из неочевидных причин роста популярности рабочих профессий в том, что человек, который работает руками, очень близок к результату своего труда, он может его пощупать. Обретается фундамент, жизнь наполняется смыслом. Профессии, в которых люди реже всего выгорают, — не самые высокооплачиваемые и не самые легкие. Удовлетворенность на 70% своим делом демонстрируют медики — врачи, медсестры», — сказал собеседник НСН.

В 2025 году рынок труда изменился под влиянием экономики, ИИ, регулирования и социальных трендов. Специалисты по подбору персонала отмечают: найти квалифицированных специалистов стало сложнее — закрытие вакансий занимает три-четыре месяца. Текучесть кадров стабилизировалась на уровне 28–30 %, а доля работников старше 45 лет растет.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков призвал не ждать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне, так как несколько отраслей испытывают дефицит в кадрах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

