Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 400 тысяч контрактников
В воинские части с начала года прибыли более 400 тысяч контрактников. Как пишет RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ он также отметил, что ещё более 34 тысяч человек были зачислены в добровольческие подразделения.
Медведев добавил, что заданные главой государства Владимиром Путиным ориентиры на 2025 год, практически достигнуты.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил «Радиоточке НСН», что иностранцы, которые заключат контракт с Минобороны РФ, следом примут и российское гражданство.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрмитаж решил засудить посетителя, сделавшего селфи на троне Павла I
- «Снимают в соцсетях»: Почему молодежь не идет работать в кино
- До 70% зумеров меняют работу, если не разделяют ценности
- Взлетевшие цены: Почему россияне набросились на рынок новостроек
- На Урале вынесли решение по первому в РФ делу о поиске экстремистских материалов
- Россиянам объяснили, как безопаснее хранить сбережения
- Гадание на Дурове: IT- аналитики допустили причастность РКН к новому сбою Тelegram
- Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 400 тысяч контрактников
- Россиянам назвали профессии, в которых не бывает выгорания
- Россиян предупредили об уголовной ответственности за срубленную в лесу елку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru