Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 400 тысяч контрактников

В воинские части с начала года прибыли более 400 тысяч контрактников. Как пишет RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ он также отметил, что ещё более 34 тысяч человек были зачислены в добровольческие подразделения.

Медведев добавил, что заданные главой государства Владимиром Путиным ориентиры на 2025 год, практически достигнуты.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил «Радиоточке НСН», что иностранцы, которые заключат контракт с Минобороны РФ, следом примут и российское гражданство.

