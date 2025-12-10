Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 400 тысяч контрактников

Во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ он также отметил, что ещё более 34 тысяч человек были зачислены в добровольческие подразделения.

Медведев добавил, что заданные главой государства Владимиром Путиным ориентиры на 2025 год, практически достигнуты.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил «Радиоточке НСН», что иностранцы, которые заключат контракт с Минобороны РФ, следом примут и российское гражданство.

