Россиян предупредили об уголовной ответственности за срубленную в лесу елку

Она пояснила, что самовольная вырубка новогодней ели в лесу — это правонарушение, за которое гражданина могут оштрафовать на сумму от трёх до четырёх тысяч рублей. А при использовании бензопилы штраф может вырасти до пяти тысяч рублей.

При нанесении крупного вреда, на сумму не менее 80 тысяч рублей, гражданин будет нести ответственность в соответствии со статьёй Уголовного кодекса. Кроме штрафа в даном случае предусмотрено и возмещение ущерба.

Сигутина добавила, что нарушением будет считаться не только полная рубка дерева, но даже слом нескольких веток для украшения.

Ранее в управлении делами президента РФ рассказали, что главную новогоднюю ёлку России нашли на территории Рузского муниципального округа Подмосковья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

