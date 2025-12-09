В Госдуме оценили судьбу Roblox в России после «жалоб» Мизулиной
Озабоченность по поводу Roblox связана с вопросами базовой безопасности, к политической ситуации это не имеет никакого отношения, поэтому разблокировка возможна, заявил НСН Антон Ткачев.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина преувеличивает, говоря о желании детей покинуть РФ из-за блокировки Roblox, но для заядлых игроков эта ситуация и правда стала серьезным ударом, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
Каждый второй ребенок в возрасте 8–16 лет хочет уехать из России после блокировки игровой платформы Roblox. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ткачев признал, что реакция детей стала бурной, родители и государство должны объяснять такие вещи.
«Уважаемая Екатерина Мизулина может немного гипертрофировать ситуацию. Это как в соцсети провести опрос на тему «пользуетесь ли вы соцсетями» и получить стопроцентный ответ. Но это же не будет означать, что 100% населения ими пользуются. Так же и здесь. Конечно, для многих заядлых игроков это большой удар, многие вкладывали в развитие персонажа реальные деньги, но ведь никто не гарантировал, что игра будет всегда - что-то может случиться на серверах или с акциями компании - мы никогда не застрахованы от таких форс-мажоров. Это, кстати, родители должны объяснять детям», - отметил он.
При этом он уверен, что государство должно помогать родителям вести диалог с детьми на важные темы, делать акценты через лидеров мнений.
«Вы когда-нибудь пробовали сами дома запретить ребенку играть в телефон, приставку или компьютер? Особенно тогда, когда он привык проводить за игрой достаточно длительное время. Уверен, что практически в 100% случаев это обиды, скандалы и слезы, практически в любом возрасте. И это в той ситуации, когда запрещают родители - близкие и хорошо знакомые люди. А теперь представьте, что всё то же самое происходит, но запрещают не папа с мамой, а какой-то Роскомнадзор. Чтобы объяснить что-то детям, нужно говорить с ними на их языке и от лица тех, кому они доверяют. Вот у нас ввели мессенджер МАХ, вроде бы всем сказали, что он новый, надёжный, ловит везде. А разве 100% людей перешли в него? Конечно, нет. А это взрослые… Каждый детский возраст уникален, далеко не всегда легко найти с ребенком общий язык, это факт. Поэтому государство должно выстраивать коммуникации стратегически, с каждой возрастной группой. У каждого есть свои лидеры мнений, свои герои - они и должны являться звеньями коммуникационной цепочки. Тогда и родителям будет проще», - объяснил он.
Ткачев выразил надежду на то, что разработчики начнут выполнять требования российского законодательства, тогда возможна разблокировка.
«Все зависит от того, какой будет реакция разработчиков. Озабоченность по поводу игры лежит не в политической плоскости, а основывается на вопросах базовой безопасности. Я особенно хочу отметить, что российский прецедент может способствовать пересмотру внутренних протоколов безопасности игры на всех серверах вне зависимости от территориальной принадлежности. И в такой ситуации от этого выиграют все. Хочется верить, что иностранные разработчики будут уважать наши требования к безопасности детей, требования нашего законодательства в целом. В США-то, например, это работает», - заключил собеседник НСН.
Если ребенок всерьез заявляет, что хочет уехать из России из-за блокировки игры, ему требуется психологическая помощь, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Красноярском в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали 13 человек
- Герасимов проверил работу группировки «Центр»
- В Чебоксарах ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА
- Зеленский отказался от территориальных уступок в мирном плане Трампа
- В Китае экс-главу инвесткомпании казнили за взятки на $156 млн
- В Госдуме оценили судьбу Roblox в России после «жалоб» Мизулиной
- Шойгу: Асеаноцентричная система нужна для безопасности в Евразии
- ПВО сбила над Россией 121 украинский беспилотник
- В Новосибирске загорелось здание педколледжа
- Мурашко: Пациенты получат вакцину против меланомы в начале следующего года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru