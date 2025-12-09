Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина преувеличивает, говоря о желании детей покинуть РФ из-за блокировки Roblox, но для заядлых игроков эта ситуация и правда стала серьезным ударом, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Каждый второй ребенок в возрасте 8–16 лет хочет уехать из России после блокировки игровой платформы Roblox. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ткачев признал, что реакция детей стала бурной, родители и государство должны объяснять такие вещи.